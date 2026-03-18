３月23日（月）、ラジオ日本「マツラジ」が川崎市役所から生中継！川崎市市民文化大使・松本利夫さんと福田市長が特別トーク！

川崎市

ラジオ日本で放送中の人気番組「マツラジ」の生中継を、川崎の新たなランドマークである、川崎市役所本庁舎25階の展望フロアにて３月23日（月）18時から実施します。

当日は、川崎市出身で川崎市市民文化大使でもある、EXILE松本利夫さんと福田紀彦市長が生出演し、本庁舎展望ロビーや川崎駅周辺の魅力を語り尽くします！

なお、本中継は、どなたでも御自由に観覧いただけます。

川崎愛あふれるトークは、必見・必聴です！

１ 番組の概要

川崎市長 福田紀彦

（１）番組名

マツラジ

（２）放送局

ラジオ日本（FM92.4MHz・AM1422kHz）

（最新の放送はスマホ・ＰＣからradikoで聴くことができます。）

（３）日時

令和８年３月23日（月）18時00分～18時10分頃（予定）

※番組全体は18時00分～20時30分放送

（４）場所

川崎市役所本庁舎 25階 展望ロビー

（５）出演者

●川崎市長 福田紀彦

●EXILE 松本利夫(まつもととしお)さん （川崎市出身、川崎市市民文化大使）

※スカイサーキットの松本勇馬(まつもとゆうま)さんはスタジオ出演となります。

２ 放送内容

・川崎市役所本庁舎25階展望フロアについて

・川崎駅周辺の魅力について

・リスナーへのメッセージ

※番組内容は変更となる場合があります。

３ 観覧方法

自由観覧とし、展望フロアにお越しいただいた方はどなたでも御覧いただけます。

※観覧者多数の際は、制限をさせていただく場合もあります。

４ 川崎市市民文化大使について

文化・芸術やスポーツ分野で活躍する市ゆかりの著名人が、市のイメージアップや文化振興に貢献する役割を担う制度です。

EXILE 松本利夫さんは第12期として、令和7年12月4日に就任いただいています。

松本さんは、EXILEのオリジナルメンバーであり、俳優としても舞台や映画、テレビドラマなどで幅広く活躍。社会的活動にも熱心に取り組み、警察庁特別防犯支援官も務められています。また、川崎応援プロジェクト「川崎利夫」では、市内の多彩な魅力を動画で発信してくださっています。

５ ラジオ日本「マツラジ」について

川崎市出身のEXILE松本利夫さんと、大和市出身の吉本芸人・スカイサーキット松本勇馬さんによる、ダブル松本でお届けする地域情報バラエティー番組です。

毎週月曜日18時00分～20時30分に横浜のスタジオから生放送しています。

【マツラジ ホームページ】

https://www.jorf.co.jp/?program=matsu

問合せ先

川崎市総務企画局シティプロモーション推進室 佐藤

電話 044-200-3717