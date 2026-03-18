『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』欧州各国強豪クラブの現役選手が登場する“グッドチョイスSCOUT”開催！

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好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』（以下 サカつくRTW）では、2026年3月18日（水）より、欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場する“グッドチョイスSCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから！

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【STEP5・STEP10の特別獲得枠は新★5選手確定！】グッドチョイスSCOUT

今回の“グッドチョイスSCOUT”では、「エンドリッキ」「ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ」「マッテオ・ガッビア」「ダヴィデ・フラッテージ」「リアム・デラップ」といった、欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場します。

・特典付きスカウト／通常版スカウト

開催期間：2026年3月18日（水）～4月8日（水）10:59

欧州各国強豪クラブの現役選手が新★5選手として登場する特別なスカウトです。通常枠の★5確率は10%です。

特典付きスカウトでは、STEP5・STEP10の特別獲得枠は、新★5選手1人確定となっています。その他のSTEPでも、★5選手出現確率UPの特別獲得枠や、「★5確定スカウトチケット」などの特典アイテムが付きます。

＜エンドリッキ＞

＜ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ＞

＜マッテオ・ガッビア＞

＜ダヴィデ・フラッテージ＞

＜リアム・デラップ＞

◆【豪華報酬をGET！】Champion's Road Match

開催期間：2026年3月18日（水）～3月25日（水）10:59

“Champion's Road Match”は、“SUPER WORLD CLUB CUP（SWCC）”で優秀な成績を収めたクラブのデッキに挑戦することができるイベントです。ステージの初回クリアやミッション報酬で、新★5選手や「選べる監督交換チケット」「限界突破練習の欠片」などが入手できます。

各ステージの試合報酬として、「選べる監督交換チケットの欠片」や各種「能力UP練習」などが獲得できます。上位のステージほど「選べる監督交換チケットの欠片」の入手確率と個数が上昇します。また、勝利報酬では各種「能力UP練習」、「スキル練習」などが獲得できます。

より上位のステージを周回し、「選べる監督交換チケットの欠片」や各種アイテムを入手しましょう！

※各施策の詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは＞

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

＜プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要＞

名称：プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル：スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：

(C) SEGA （公財）日本サッカー協会公認

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