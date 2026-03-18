キーボードアプリ「Simeji」、HYBE JAPAN傘下のレーベル、JCONICが手がけるJ-POPボーイズグループ『aoen』2nd Single「秒で落ちた」発売記念キャンペーンを開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」（iOS/Android版）は、株式会社HYBE JAPAN傘下のレーベル、株式会社JCONIC が手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の2nd Single「秒で落ちた」の発売を記念し、2026年3月18日（水）より特別キャンペーン「aoen × Simeji」を実施します。

■キャンペーン概要

aoen2nd Single「秒で落ちた」の発売を記念し、Simeji限定デザインのきせかえを全7種類配布いたします。本企画のために撮り下ろされたビジュアルを使用した、ファン必見の限定デザインです。

ぜひお見逃しなく！

＜キャンペーン開催期間＞

2026年3月18日（水）18:30～2026年4月30日（木）23:59

＜参加方法＞

1）スマートフォンに「Simeji」をダウンロード。

（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）

2）Simeji公式X（@Simeji_pr(https://x.com/Simeji_pr)）のキャンペーン投稿、またはSimejiアプリ内の「aoen×Simeji」バナーをタップ。

3）キャンペーンページで希望のきせかえを選び、Xでシェア。

4）シェア完了後、キャンペーンページに戻り、【きせかえをGET】をタップしてきせかえを入手・適用。

＜きせかえイメージ＞

※当コラボきせかえはiPad非対応です。

※本コラボきせかえは入手後180日間ご利用いただけます。

※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。

■入力エフェクト・音声エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）

ユーザーが文字を入力し、変換候補より特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上に現れる機能です。本キャンペーンでは特定のキーワード「aoen」「秒で落ちた」を入力することでエフェクトが再生されます。ぜひ特別なエフェクトをお楽しみください。

＜利用可能期間＞

2026年3月18日（水）18:30～2026年4月30日（木）23:59

＜エフェクト再生中のイメージ＞

※キーワードを入力し、エフェクト再生ボタンが表示されるのは3回までとなります。

※エフェクト再生ボタンをタップすることで、繰り返し再生することが可能です。

また、「aoenに秒で落ちた」（※1）などのキーワードを入力すると、『aoen』2nd Single「秒で落ちた」のサビの一部が再生される音声エフェクト機能もお楽しみいただけます。

※1 エフェクト対象キーワード（全8種）

「aoenに秒で落ちた」

「YUJUに秒で落ちた」

「RUKAに秒で落ちた」

「GAKUに秒で落ちた」

「HIKARUに秒で落ちた」

「SOTAに秒で落ちた」

「KYOSUKEに秒で落ちた」

「REOに秒で落ちた」

＜音声エフェクト利用可能期間＞

2026年3月18日（水）18:30～2026年4月30日（木）23:59

※音声エフェクトは期間中、回数制限なくご利用いただけます。

■『aoen』について

2025年に結成された、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループ。

グループ名には、「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながらエネルギッシュに活動しています。

■権利表記

(C) JCONIC. All Rights Reserved.

■公式サイト

https://aoen-official.jp

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)