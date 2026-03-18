M&A Leadが、買い手企業の社内チームとして戦略立案からクロージングまで担うインハウス型M&A実行支援「M&A Execution Team」を提供開始。

M＆A Lead株式会社

M&Aを「知っている」企業と「できる」企業の間に横たわる2つの壁

中小企業経営者の高齢化による後継者不在率60%超、東証グロース市場の時価総額維持基準厳格化（5年で100億円）、VUCA環境下での自社リソース限界──こうした経営環境の変化を受け、M&Aは買い手企業にとっても不可欠な成長戦略となっています。

しかし、M&Aの推進を試みた多くの企業が2つの構造的な壁にぶつかります。

第一の壁「パイプライン」

M&A仲介会社様に譲渡案件のご紹介を依頼してご提案を待たれる場合、M&A実績が少ない買い手企業様、買収のご予算規模が小さい買い手企業様への案件紹介は後回しになりがちです。自社でゼロからネットワークを構築しようとしても、信頼関係の醸成には相当の時間と工数が必要です。

第二の壁「実行体制」

通常業務との兼務ではIM精査・トップ面談・DDを並行して回す余裕はありません。かといってM&A専任人材を採用しても、案件完了後・方針変更後の固定コストリスクが残ります。

この2つがボトルネックになるケースが多く見られます。

M&A Leadはこうした課題に対し、パイプライン形成と実行支援を一体で提供するサービスとしてM&A Execution Teamを開始しました。

サービスの核心：「売主の論理」を知るチームが、買い手のために動く

M&A Execution Teamは、売主様専属FAとして積み上げたノウハウとネットワークを、そのまま買い手支援に転用できる点にあります。 売主様がどの条件で買い手候補を選ぶか。交渉のどこで感情的な障壁が生まれるか。トップ面談でどの言葉が響き、どの言葉が売主様を惹きつけるか。当社は売主様側FAとして数多くの取引を支援してきたからこそ、その構造を内側から理解しています。

この知見を持つチームが買い手様100%の立場で動くことで、質の高い交渉設計を実現します。またブティック系M&A会社様・全国の金融機関様とのネットワークをフル活用し、クライアント企業の買収ニーズに合った案件を早期に手元に集めます。これにより、単発の案件紹介ではなく、継続的な案件流入の土台となるパイプライン構築を支援します。

M&A Execution Teamの特徴

1. 即日稼働する100社超のM&Aネットワーク

当社は、ブティック系M&A会社様・全国の金融機関様と100社超のリレーションを保有しています。クライアント企業様のM&A意向を既存ネットワーク全体に即座に共有し、ゼロから関係構築する時間コストなしに複数の案件パイプラインを立ち上げます。単なる助言ではなく、企業のM&A推進を実務面から補完しすることで、スピード感のあるM&A戦略の実行を目指します。

2. クライアント企業様の"社員"として稼働するインハウスチーム

クライアント企業様のメールアカウント・名刺を持ち、外部アドバイザーではなくインハウス機能として業務を遂行します。PMを中心に2名以上のチームを編成し、戦略策定から案件ソーシング・トップ面談・DD・クロージングまでを一貫して担います。

3. M&A成立を目標とした実行プラン

クライアント企業様のM&A戦略実現のために、戦略策定→パイプライン構築→案件化→DD実行→クロージングの5フェーズで具体的なアクションプランを策定し、進捗をKPIで管理します。

主な支援内容

- M&A戦略策定- 投資基準の整理- 買収テーマに基づくパイプライン形成支援- 仲介会社・金融機関との関係構築支援- 候補案件の初期スクリーニング- トップ面談準備支援- LOI作成支援- デューデリジェンス支援- 最終契約・クロージング支援- 社内意思決定支援

代表取締役 坂本 慧 コメント

M&A Lead株式会社 代表取締役 坂本 慧

会社買収、事業買収を成功させる鍵は、仲介会社に買収ニーズを依頼したら終わり、ではなく、主体的に動ける体制を持つことです。当社は売主専属FAとして積み上げてきたネットワークと交渉ノウハウを、そのまま買い手企業様の内部機能として提供できる唯一のポジションにいると自負しています。M&Aをやりたい戦略から実現できた成果に変えるために、M&A Execution Teamを立ち上げました。

M&A Lead株式会社について

M&A Leadは、売主様専属のM&Aアドバイザーとして、利益相反の排除と売主様利益の最大化を徹底し、経営者様が納得できるM&Aを支援します。

買い手企業様からフィーを受け取らないことで利益相反を排除し、譲渡価格・雇用条件・契約条件まで含めた売主利益の最大化にコミットします。

また、全国のM&Aブティック様や金融機関様と連携し、独自のDXシステムで早期・最適なマッチングを提供するM&Aテック企業です。

発行元

社名：M&A Lead株式会社

事業内容：M&Aアドバイザリー事業およびM&A業界DX事業

設立：2022年5月6日

所在地： 東京本社：東京都渋谷区神山町5-20 神山町小川ビル 2D

関西支社：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 ブリーゼタワー1階 SYNTH

URL：https://malead.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

M&A Lead株式会社 広報担当

お問い合わせ：https://malead.co.jp/contacts/