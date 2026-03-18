都道府県別「退去費用ぼったくりリスクマップ」を公開──最もトラブルが多い県は?

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営する「退去費用 払いすぎ診断」（https://taikyo.xyz）は、都道府県別の退去費用トラブルリスクを可視化した「ぼったくりリスクマップ」を公開しました。

退去費用トラブルは年間1万件超

独立行政法人国民生活センターの「賃貸住宅の原状回復に関する相談件数」によると、退去時の原状回復費用に関する相談は年間1万件を超えています。特に引越しシーズンの3～4月に相談が集中する傾向があります。

都道府県別リスクマップの公開

今回公開したリスクマップでは、国民生活センターおよび各地の消費生活センターに寄せられた相談データをもとに、都道府県別の退去費用トラブル発生状況を整理しています。

主な特徴は以下の通りです。

- 相談件数の多い地域: 賃貸住宅の供給戸数が多い都市部で相談件数が集中- トラブルの内容別分類: 「クリーニング費用」「壁紙張替え」「鍵交換費用」など項目別に整理- 国土交通省ガイドラインとの比較: 請求内容がガイドラインの基準を超えているケースの割合AI診断で適正額を即時判定

退去費用 払いすぎ診断では、物件情報と請求書の内容を入力するだけで、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいた適正額をAIが即時に判定します。

引越しシーズンを前に、退去費用の適正額を知るためのツールとしてご活用ください。

（出典：国民生活センター「賃貸住宅の原状回復に関する相談件数」、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」）

▼ 本件の詳細

https://taikyo.xyz/news/overcharge-risk-map-by-prefecture

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp