屋内型コースター「SHINPI」が音楽とネオンライトで彩られた幻想空間にリニューアル

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の那須ハイランドパークにて、大人気「屋内型コースターSHINPI（シンピ）」が2026年3月19日「屋内型コースターSHINPI＋（シンピプラス）」としてリニューアルオープンします！

光きらめき、音楽が走る！疾走する演出体験 ！光×音の演出を体感できる新生SHINPI＋をお楽しみに！

今回のリニューアルでは、コースター全長約300メートルのトラックに沿って最新のLEDライティングを配置。ライドに合わせたBGMが流れることで、乗車中に視覚と聴覚が連動する没入型体験を実現しました。光と音の演出は季節やイベントごとにプログラムが変化し、訪れるたびに新しい感動を提供します。

■SHINPIの特徴

・古代文明のような内外装

・全長300mの屋内コースターで、3歳のお子さまから大人まで楽しめる安全設計

・ライドに同期したオリジナルBGMとネオンカラー照明による没入型演出

・季節や時間帯によって変化する光と音のプログラム

■ 営業情報

運営開始日：2026年3月19日

場所：那須ハイランドパーク内「SHINPI＋」

対象年齢：3歳から利用可能、小学生未満保護者同伴

料金：900円（入園料別）

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約15種類が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックレストランなどの設備も充実している、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪TOWAピュアコテージ≫

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式HP:https://www.pure-cottages.jp/

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 五十嵐 弘樹

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company

ぜひ皆様にお取り上げいただけますと幸いです。