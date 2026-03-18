手織りラグブランド「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」が横浜の新ランドマーク「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」グランドオープンに合わせPOPUPを開催！
ウール100％の手織りラグやインテリア雑貨を展開する「terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）」は、2026年3月19日（木）にグランドオープンする「有隣堂 BASEGATE横浜関内店」にて、期間限定のPOPUPストアを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage1】
横浜の新たな文化発信拠点となる同店のオープンを記念し、オンラインショップで入荷待ちが続いていた人気の「ヒマラヤの動物シリーズチェアパッド」や、ネパールで仕入れてきた雑貨など、手仕事のぬくもりを感じるアイテムを多数取り揃えて皆さまをお迎えします。
■ 開催情報
開催期間： 2026年3月19日（木）～ 4月9日（木）
営業時間： 10：00 ～ 21：00
※初日（3/19）のみ 11：00 ～ 21：00（グランドオープン時間に合わせて開店）
会場： 有隣堂 BASEGATE横浜関内店 1F Port Bazaar マルシェ区画
アクセス： JR関内駅南口 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage2】
■ 注目のラインナップ
POPUPでは、実際に手にとって「ふかふかとした弾力」や「ウールの心地よさ」を体感いただけます。
1. 動物シリーズチェアパッド（待望の再入荷）
ふっくらとした立体感と、動物たちの愛らしい表情が特徴のチェアパッド。
オンラインショップでは入荷待ちが続いていた人気シリーズを、実際に触れて選べる貴重な機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage3】
2. 40 COLOR-BLOCK_FLOOR RUG
40色の洗練された配色が目を引く唯一無二のカラーブロックラグ。
空間に合わせて向きを変えることで選べる異なる雰囲気と、しっかりとした踏み心地が魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage4】
3.ネパールの手仕事が息づく雑貨
愛嬌あふれる動物のフェルトぬいぐるみや、ダッカ織とロクタペーパーのノートなど、日常にやさしく寄り添うラインナップをご用意しています。
■ ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）は、毎日を豊かにしてくれる「暮らしに映えるアイテム」にさりげなく出会える場所を目指しています。手仕事から生み出されるあたたかな温もりと、やわらかな彩り。テリエドソティエのラグやマットは、ヒマラヤの麓・ネパールの女性たちの手によって、羊毛を紡ぎ、染め、一点一点丁寧に「チベット結び」という伝統技法で織り上げられています。上質なウール100％で、夏はさらりと涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適にお使いいただけます。手仕事ならではの色の揺らぎや質感が、お部屋の印象をモダンかつあたたかくアップデートします。
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com
Instagram：@terrier_de_sautille
■ その他の3月POP UP情報
有隣堂 アトレ恵比寿店
2026年3月13日（金）- 3月22日（日）／10:00-21:00
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-ebisu/
Instagram：＠yurindo_ebisu
FIND LOCAL MARKET（トレインチ自由が丘）
2026年3月21日（土）- 3月22日（日）／11:00-17:00
https://www.findlocal.tokyu-tmd.com/action/detail/article.php?cd=000014
Instagram：＠find_local.official
【本件に関するお問い合わせ先】
運営：株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
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配信元企業：株式会社ソティエ
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横浜の新たな文化発信拠点となる同店のオープンを記念し、オンラインショップで入荷待ちが続いていた人気の「ヒマラヤの動物シリーズチェアパッド」や、ネパールで仕入れてきた雑貨など、手仕事のぬくもりを感じるアイテムを多数取り揃えて皆さまをお迎えします。
■ 開催情報
開催期間： 2026年3月19日（木）～ 4月9日（木）
営業時間： 10：00 ～ 21：00
※初日（3/19）のみ 11：00 ～ 21：00（グランドオープン時間に合わせて開店）
会場： 有隣堂 BASEGATE横浜関内店 1F Port Bazaar マルシェ区画
アクセス： JR関内駅南口 徒歩1分 / 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩1分
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage2】
■ 注目のラインナップ
POPUPでは、実際に手にとって「ふかふかとした弾力」や「ウールの心地よさ」を体感いただけます。
1. 動物シリーズチェアパッド（待望の再入荷）
ふっくらとした立体感と、動物たちの愛らしい表情が特徴のチェアパッド。
オンラインショップでは入荷待ちが続いていた人気シリーズを、実際に触れて選べる貴重な機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage3】
2. 40 COLOR-BLOCK_FLOOR RUG
40色の洗練された配色が目を引く唯一無二のカラーブロックラグ。
空間に合わせて向きを変えることで選べる異なる雰囲気と、しっかりとした踏み心地が魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage4】
3.ネパールの手仕事が息づく雑貨
愛嬌あふれる動物のフェルトぬいぐるみや、ダッカ織とロクタペーパーのノートなど、日常にやさしく寄り添うラインナップをご用意しています。
■ ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）は、毎日を豊かにしてくれる「暮らしに映えるアイテム」にさりげなく出会える場所を目指しています。手仕事から生み出されるあたたかな温もりと、やわらかな彩り。テリエドソティエのラグやマットは、ヒマラヤの麓・ネパールの女性たちの手によって、羊毛を紡ぎ、染め、一点一点丁寧に「チベット結び」という伝統技法で織り上げられています。上質なウール100％で、夏はさらりと涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適にお使いいただけます。手仕事ならではの色の揺らぎや質感が、お部屋の印象をモダンかつあたたかくアップデートします。
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com
Instagram：@terrier_de_sautille
■ その他の3月POP UP情報
有隣堂 アトレ恵比寿店
2026年3月13日（金）- 3月22日（日）／10:00-21:00
https://www.yurindo.co.jp/store/tokyo-ebisu/
Instagram：＠yurindo_ebisu
FIND LOCAL MARKET（トレインチ自由が丘）
2026年3月21日（土）- 3月22日（日）／11:00-17:00
https://www.findlocal.tokyu-tmd.com/action/detail/article.php?cd=000014
Instagram：＠find_local.official
【本件に関するお問い合わせ先】
運営：株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344499/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
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