ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出した”FUMINO”。オーディション以前よりSNSでギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐな歌声と表現力で注目を集めてきた。そんな彼女が、ちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティスト”ふみの”として、1月11日にデビュー！デビュー曲「favorite song」は、これからシンガーソングライターとして歩みだすふみのへ向けて、ちゃんみなから“贈り物”として楽曲提供された、ふみのらしい前向きなエネルギーと魅力が詰まった1曲となっている。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼女の等身大の姿を綴るオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！

＜#1＞ではトークやゲーム企画を通して、彼女の素顔やデビューまでの歩み、音楽への想いを深掘り！デビュー曲「favorite song」の制作エピソードや、シンガーソングライターとして大切にしていることなど、彼女のリアルな想いにも迫る。さらに、自身が作詞作曲を手がけた2ndシングル「ホットライン」のミュージックビデオ撮影に密着！楽曲に込めた想いや表現へのこだわり、撮影の舞台裏など、作品づくりに向き合う姿にも注目。シンガーソングライター“ふみの”の魅力と素顔をお届け！





■■番組情報■■

＜番組名＞

シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#1＞

＜放送日時＞

2026/3/28(土)20:00～21:00

[再]2026/4/9(木)23:00～24:00









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/





以上





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