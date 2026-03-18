全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、リアル脱出ゲーム 歌舞伎町探偵セブン『ようこそ、ゼペット教授の異常犯罪相談室へ』を2026年5月14日(木)よりリアル脱出ゲーム吉祥寺店にて、3ヶ月の期間限定で開催いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/geppetto/

『ようこそ、ゼペット教授の異常犯罪相談室へ』は、第22回文化庁メディア芸術祭 エンターテインメント部門 優秀賞を受賞した「歌舞伎町探偵セブン」シリーズの人気作。2021年の初開催以降、これまでに累計2万人以上が参加した本作が、多くの方々からの熱い要望の声にお応えし、関東では4年ぶりに開催されます。

■ 凶悪犯と対話し、事件を解明するミステリー体験

本作で参加者は、「セブン探偵事務所」の新人探偵となり、未解決事件の解明に挑みます。事件解決の鍵を握るのは、収監中の凶悪犯「ゼペット」との対話。事件現場に残された証拠品や、犯人の不可解な行動の謎をひも解くため、参加者は「ゼペット」に助言を求めながら推理を進めていきます。この夏、吉祥寺で繰り広げられる極上のミステリー。知力とひらめきを総動員して、物語の真実にたどり着いてください。

『ようこそ、ゼペット教授の異常犯罪相談室へ』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/geppetto/◼︎ストーリーセブン探偵事務所の一員となったあなたは、歌舞伎町のはずれにあるビルにやってきた。鉄でできた重厚な扉を開くと、目的の人物はあなたを迎え入れる。「ようこそ、我が相談室へ…。それで、一体どんな事件なのかね？」待ち受けていたのは、異常犯罪捜査のエキスパートであるゼペット教授だ。しかし、気をつけろ。あなたに優しい笑顔を向ける彼は善意のアドバイザーなどではない。彼こそが、3年前に世間を恐怖に陥れたあの猟奇殺人事件を起こした張本人なのだから。それでもなお、猟奇殺人鬼の思考に精通している彼の元に、助言を求めてくる人は絶えない。「これは、殺人鬼からのラブレターだよ。君に、彼の愛は紐解けるかね？」彼のアドバイスは天の導きか、それとも悪魔の誘惑か。あなたは犯人の思考を読み解き、この不可解な事件の真相にたどり着くことはできるだろうか。◼︎プレイ形式屋内イベントプレイ人数：1チーム最大4人所要時間：約100分◼︎開催会場、日程リアル脱出ゲーム吉祥寺店2026年5月14日(木) ～ 8月30日(日)◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年3月21日(土) 12:00 ～ 3月27日(金) 23:59一般販売：2025年3月28日(土) 12:00 ～◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,800円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,500円(合計14,000円)〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,100円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,800円(合計15,200円)〈当日(平日)〉一般：4,100円グループチケット(1～4人)：1人あたり3,800円(合計15,200円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,400円グループチケット(1～4人)：1人あたり4,100円(合計16,400円)※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine