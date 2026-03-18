株式会社ブリスコラは2026年3月13日（金）～4月12日（日）23時59分までの期間ECサイト＜ffut＞にて、大人気イラストレーターnoricopo氏が描く「クソハムちゃん」のぬいぐるみを販売いたします。「うとうとお昼寝ぬいぐるみ」と題したうつ伏せのぬいぐるみで、昨年大変好評だった「うとうとお昼寝ぬいぐるみ/コビハムちゃん」の「クソハムちゃん」バージョンです。コビハムちゃんぬいぐるみも同時に再受注を行います！

■商品名 『うとうとお昼寝ぬいぐるみ』■受付期間 2026年3月13日（金）11時30分～4月12日（日）23時59分■販売ページ ECサイト「ffut」■商品ページ ＜クソハムちゃん＞https://ffut.net/?pid=190582784 ＜コビハムちゃん＞https://ffut.net/?pid=187128711

■X（旧Twitter）

本キャンペーンの情報や商品情報は下記X（旧Twitter）にて随時更新！「ffut」アカウント：@ffut_shophttps://twitter.com/ffut_shop

■作品情報

自称クソカワイイハムスター、略してクソハム。見た目はカワイイハムスター、その正体は宇宙生命体！？おいしいごはんは全部クソハムのものでちゅ！欲望に忠実で、毎日楽しく生きている。

■関連サイト

■ クソハムちゃん【公式X】：https://x.com/kusohamu_chan■ クソハムちゃん【公式Instagram】：https://www.instagram.com/kusohamuchan/■ クソハムちゃん【公式LINE】：https://page.line.me/kusohamu_chan■ 作者NORICOPO【公式X】：https://x.com/noporico■ ShoPro 作品紹介ページ：https://www.shopro.co.jp/license/title/745/ⒸＮＯＲＩＣＯＰＯ

■企画制作：株式会社ブリスコラ 会社概要商号 ： 株式会社ブリスコラ所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野3-18-13 パークリーガル上野5FTEL：03-6284-2196代表者 ： 代表取締役 中村 亮設立 ： 2023年11月事業内容 ： ライセンス商品企画・製作・卸売・イベント企画・運営URL ： https://briscola-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】株式会社ブリスコラ 担当：中村・安藤TEL：03-6284-2196 FAX：03-6284-2197E-mail：ffut@briscola-inc.co.jpURL ： https://ffut.net/