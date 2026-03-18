L&Lライブリーライフ株式会社は、次世代ゲーム機Nintendo Switch 2に対応した収納ケースと液晶保護フィルムのセット商品の販売を開始しました。本製品は、ゲーム機本体を衝撃やキズから守るセミハードタイプの収納ケースと、画面を保護するガラス保護フィルム（2枚セット）を組み合わせたアクセサリーセットです。持ち運び時の衝撃対策と画面保護を同時に実現し、外出先でも安心してゲームを楽しめる設計となっています。

ゲーム市場拡大に伴うアクセサリー需要の高まり

近年、家庭用ゲーム機市場は世界的に拡大を続けており、携帯型ゲーム機の利用シーンも多様化しています。通勤・通学、旅行、外出先など、場所を選ばずゲームを楽しめる携帯型ゲーム機は多くのユーザーから支持を集めています。Switchシリーズは幅広いユーザー層から人気を集めており、新モデルへの関心も高まっています。こうした背景から、ゲーム機本体を保護しながら安全に持ち運べる収納ケースや保護フィルムなどのアクセサリー需要が急速に拡大しています。同社はこの市場ニーズに応える形で、Switch 2対応の収納ケース＆保護フィルムセットを開発しました。

耐衝撃EVA素材とクッション構造で本体をしっかり保護

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収納ケースには衝撃に強いEVA素材を採用。外装にはPU加工を施し、水や汚れにも強く、日常の持ち運びや旅行時にも安心して使用できます。ケース内部には柔らかいクッション素材を使用し、ゲーム機本体を優しく保護。伸縮バンドで本体を固定できる構造により、ケース内部で本体が動くことを防ぎ、落下時の衝撃を軽減します。

周辺アクセサリーもまとめて収納できる大容量設計

本製品はゲーム機本体だけでなく、周辺アクセサリーもまとめて収納できる設計となっています。収納できる主なアイテムは、ゲームカード、Joy-Conコントローラー、充電ケーブル、イヤホンなどのアクセサリーです。ケース内部にはメッシュポケットが搭載されており、ケーブルや小物類もすっきり整理可能。外出先でも必要なアクセサリーを一緒に持ち運ぶことができます。

ガラス保護フィルム2枚セット付属で画面を長期保護

本製品には液晶画面をキズや汚れから守るガラス保護フィルム（2枚セット）が付属しています。ゲーム機の画面は日常使用の中でキズが付きやすいため、保護フィルムを装着することで画面の劣化を防ぎ、長期間快適にゲームを楽しむことができます。収納ケースとガラスフィルムを組み合わせることで、持ち運び時の衝撃保護と画面保護の両方を同時に実現します。

使い勝手を追求した細部の設計

ケースには持ち運び用ストラップを搭載。コンパクトなサイズ設計で、バッグに入れて持ち運ぶことはもちろん、手持ちでも快適に使用できます。また、ダブルファスナー仕様を採用しており、左右どちらからでも開閉可能。ゲーム機の出し入れをスムーズに行うことができます。

製品仕様

商品名：Nintendo Switch 2対応 収納ケース＆保護フィルムセット対応機種：Nintendo Switch 2素材：EVA重量：約190gサイズ：約29.5 × 15 × 4.5cmセット内容：収納ケース、液晶保護フィルム（2枚）、ストラップ

販売情報

本製品は楽天市場、Yahooショッピングにて販売中です。楽天市場商品情報こちらへ： https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/s300643-01/Yahooショッピングの商品情報はこちらへ https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/s300643.html

会社概要

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行い、日本市場向けにコストパフォーマンスの高いデジタル製品を提供しています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、日本をはじめ欧米・東南アジアなど海外市場にも販売を拡大しています。2026年3月現在、累計1,000万人以上のお客様にご利用いただいています。【会社概要】会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F会社ホームページ：https://livelylife.jp/

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