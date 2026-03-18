オックスフォード・ナノポアテクノロジーズとA.D.A.M. Innovations、日本における先進ゲノム医療の加速に向けた国際協業を発表

ジェネシスヘルスケア株式会社

英国オックスフォードおよび日本・東京 ― 2026年3月17日 ― ナノポア技術に基づく次世代分子センシング技術を提供する株式会社オックスフォード・ナノポアテクノロジーズと、本邦を代表する遺伝子検査会社の一つであるジェネシスヘルスケア株式会社（英文社名：A.D.A.M. Innovations Co.）は本日、包括的なナノポアシーケンシング技術に基づく先進的なゲノムシーケンシングおよび医療アプリケーションを本邦で開発・展開するための業務提携を発表しました。

この業務提携は初期段階において、ジェネシスヘルスケアの先進的な遺伝子診断ポートフォリオに、オックスフォード・ナノポアテクノロジーズのリアルタイムシーケンシング技術を導入する運びとなります。これにより、複数の疾患領域にわたる迅速かつ正確なゲノム検査が可能となります。本業務提携の目的は、本邦独自の検証基準に基づいた新たな臨床ワークフローを導入し、様々な病状や疾患に対して、あらゆる長さのDNA断片のスケーラブルなシーケンシングを支援することです。ゲノム情報を完全に捕捉するシーケンシングにより、既存の技術では達成できないレベルの検査精度が実現されることでしょう。

本日、在東京英国大使館にて、駐日英国大使の立会のもと、覚書が調印されました。 Julia Longbottom大使は次のように述べました。「オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ社とジェネシスヘルスケア社は、英国と日本の専門知識が融合することで、患者に真の恩恵をもたらすことができることを示しています。これは、2024年の『日英保健協力覚書』に基づき、日英両政府が構想する二国間のゲノム協力の、具体的かつ実践的な応用例です。」

オックスフォード・ナノポアテクノロジーズのアジア太平洋地域ゼネラルマネージャー、Gretchen Weightman氏は次のように述べました。「ジェネシスヘルスケア社（英文社名：A.D.A.M. Innovations）と提携することで、私たちは、迅速かつ情報量が多く、拡張性のあるシーケンシング技術を、幅広い疾患領域の臨床プロセスに直接導入することを目指しています。この取組は、英国と本邦の間の科学的連携を強化するだけでなく、日本全国の患者様にとってゲノミクスの恩恵を加速させるための、将来的な多国間協力への道を開くものです。」

ジェネシスヘルスケア株式会社（英文社名：A.D.A.M. Innovations Co.）代表取締役、ミシェル・モメジャ氏は次のように述べました。「革新的なシーケンシング・プラットフォームにより、本邦の臨床ゲノミクスに新たな可能性を切り拓くオックスフォード・ナノポアテクノロジーズ社との業務提携を開始できることを嬉しく思います。ナノポア・シーケンシングを実現することで、診断能力の向上を図り、本邦のゲノム精密医療の発展に貢献することを目指しています。」

ゲノム医療の推進と日英科学協力

この協力関係は、日英双方の相補的な強みを結集し、本邦におけるゲノム医療の能力を拡大するとともに、早期かつ精密な診断への取組を目指すものです。これは「日英保健協力覚書」に沿ったものであり、英国政府科学・イノベーション・技術省（DSIT）の支援を受けて拡大している日英間のライフサイエンス分野における協力の広がりを反映しています。本イニシアチブは、英国と本邦のイノベーション・エコシステムを結びつけることで、産業界の連携を強化し、患者の実際の利益につながるトランスレーショナル・リサーチを加速させます。

About Oxford Nanopore Technologies

Oxford Nanopore Technologies' goal is to bring the widest benefits to society through enabling the analysis of anything, by anyone, anywhere. The Group has developed a new generation of nanopore-based sensing technology that is currently used for real-time, high-performance, accessible, and scalable analysis of DNA and RNA. The technology is used in more than 125 countries to understand the biology of humans, plants, animals, bacteria, viruses and environments as well as to understand diseases such as cancer. Oxford Nanopore's technology also has the potential to provide broad, high impact, rapid insights in a number of areas including healthcare, food and agriculture.

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ジェネシスヘルスケア株式会社について：

ジェネシスヘルスケア株式会社（英文社名：A.D.A.M. Innovations Co.）は、ゲノミクス、AI、プレシジョンヘルスのソリューションにおけるパイオニアです。同社は、臨床診断、AI駆動のR&Dデータプラットフォーム、消費者向け遺伝子検査サービス等、遺伝子分野では多岐にわたり最先端技術を開発しています。これまでに290万件超の遺伝子検査を実施しており、日本人口に関する最大規模のR&Dゲノムデータベースを保有しています。

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