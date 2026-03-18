【ターン・アンド・フロンティア × スリーエーコンサルティング｜共催】3/25(水)15:00-16:00 無料ウェビナー。最新セキュリティ被害とインフラ×ISMSで“再発しない仕組み”を解説。

株式会社スリーエーコンサルティング

ISO・Pマーク支援実績数全国No.1※のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、3月25日(水)15:00-16:00 株式会社ターン・アンド・フロンティアと無料オンラインセミナー『2026年3月最新セキュリティ被害とインフラ×ISMSで“再発しない仕組み”づくり』を開催いたします。

※調査企画：日本マーケティングリサーチ機構/調査概要：2025年5月調査

■セミナーお申し込みはこちら▼

https://ninsho-partner.com/isms/seminar/taf-3ac_seminar_3ac/

・開催の背景

近年、企業を狙ったサイバー攻撃は急増しており、特にランサムウェアによる被害は深刻化しています。攻撃手法は年々巧妙化しており、企業規模を問わず被害が発生しているのが現状です。

多くの企業ではウイルス対策ソフトの導入などの技術的対策を実施していますが、実際の被害事例を見ると、メールやVPN、認証情報の流出など、さまざまな経路から侵入されるケースが増えており、単一の対策だけでは防ぎきれない状況となっています。

こうした背景から、セキュリティ対策は「侵入を完全に防ぐ」ことだけではなく、被害を最小限に抑え、再発を防ぐ仕組みを整えることが重要になっています。

今回は、そのようなお悩みをお持ちの方へ向けて、2026年3月時点の最新セキュリティ被害の実態を解説するとともに、インフラ対策とISMS（ISO27001）を組み合わせた“再発しない仕組みづくり”について解説する共催セミナーを開催いたします。

◎こんな方におすすめ：

・ランサムウェアなどの最新のセキュリティ被害の実態を知りたい方

・自社のセキュリティ対策が十分なのか不安を感じている方

・サイバー攻撃を「防ぐだけでなく、再発しない仕組み」を整えたい方

・ISO27001（ISMS）の取得や運用を検討している企業のご担当者様

・情報システム部門、セキュリティ担当者、経営層の方

・開催概要

日時：2025年3月25日（水）15:00～16:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

株式会社ターン・アンド・フロンティア

取締役会長

高野 博史（こうの ひろふみ）

株式会社スリーエーコンサルティング

サービス統括本部

シニアコンサルタント

清水 健司（しみず けんじ）

・内容

株式会社ターン・アンド・フロンティア

第1部 被害の実態：ランサムウェアに感染すると何が起こるのか

第2部 感染経路の解説：攻撃者はどこから侵入するのか

第3部 本当に必要な対策：「破られる前提」で何をすべきか

第4部 これからは被害を受ける前提で考える：ランサムウェアを100%防ぐことは困難

第5部 会社を守るために、今知っておくべきこと

株式会社スリーエーコンサルティング

第1部 ISO27001の概要

第2部 セキュリティ被害が再発しない会社の3原則

第3部 新規認証のポイント

■セミナーお申し込みはこちら▼

https://ninsho-partner.com/isms/seminar/taf-3ac_seminar_3ac/

・株式会社ターン・アンド・フロンティアについて

大阪を拠点とする株式会社ターン・アンド・フロンティアは、「ITをもっと気楽に。」を理念に掲げ、AWSの導入・運用・保守を専門とするクラウドインテグレーターです。

24時間365日の有人監視体制を強みとし、月額定額サービス「cloud link」などを通じて、コンサルティングから設計・構築、運用までを一貫して提供しています。

顧客の100年先までの発展を支援することをミッションに掲げ、AWSの黎明期から技術を蓄積してきた関西発のクラウドベンチャー企業です。

■コーポレートサイト

https://www.taf-jp.com/

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人コンサルティングサポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人