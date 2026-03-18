【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】3月12日（木）～3月18日（水）に11作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は3月12日（木）～3月18日（水）に新しく配信を開始した11作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

3月13日（金）リリース

■配信アルバム：『正常に動いていますか』

■クリエイター：海風太陽 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5499

押し殺し続けて行き場を失った感情が、負荷となり自分を苛んでいく。

息苦しさをメロディアスなサウンドで吐露するピアノ・ロックです。

■配信アルバム：『ネハン』

■クリエイター：雄之助 ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5500

洗練されたサウンドの“存在感”に圧倒される四つ打ちEDM。

チルさと躍動感を巧みに駆使し、心地よくドロップへ引き込まれます。

■配信アルバム：『個々々々々々人』

■クリエイター：Sohbana

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5501

人を取り巻き、人を人たらしめ、人を縛る“個”。

シビアな視点と遊び心をともなって “個”が氾濫する、中毒性満点のポップロックです。

【クリエイターコメント】

個人戦、開幕

3月18日（水）リリース

■配信アルバム：『月光』

■クリエイター：うどんタイマーP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5503

冬の月夜をモチーフに、遠く離れた大切な人を想うポップバラード。

一途な思いを穏やかなメロディーで表現した１曲です。

【クリエイターコメント】

冬をイメージしたJPOPバラードになっています。

どこか懐かしさを感じさせるメロディーを意識して作りました。

ピアノやアコースティックギターに注目して聴いてみてください！

■配信アルバム：『オールユーニードイズオーディナリーズ』

■クリエイター：TOKOTOKO（西沢さんP） ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5504

いつか魅せられた音楽は魔法のように心を捉えて離さず、気がつけば何気ない生活の一部のよう。

軽やかに心に染みるバンドサウンドです。

■配信アルバム：『シュガールーム』

■クリエイター：にこにこもかれー

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5505

執着に甘く甘く囚われる病みカワポップス。

キュートコア感たっぷりのボーカルとキャッチーなビート感に漂う不安定さに注目です。

【クリエイターコメント】

「私のものであってほしい。昔ままでいてほしい。」

音楽への気持ちを、歪んだ恋心にたとえて描いた曲です。ぜひMVも観て考察していただけると嬉しいです。

■配信アルバム：『，星』

■クリエイター：マキシウキョウ ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5506

誰もが知る雨の童謡をモチーフにしつつ、無二の世界観に心を動かされる１曲。

ぜひ素敵なオリジナルMVと一緒にお楽しみください！

■配信アルバム：『SUGARCRUSH』

■クリエイター：Eccentric, Infowler & Mizu ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5507

３名のクリエイターによるエレクトロナンバー。

ボルテージが上がるハードスタイルをベースにしつつ新展開の連続に翻弄されます。

【クリエイターコメント】

「SUGARCRUSH」は、EDM・エレクトロのプロデューサーであるEccentric、Infowler、Mizuの待望のコラボ曲です。もともとDigital Stars @ MIKU EXPO 2024 in Berlinでデモ版が初披露され、明るく活気に満ちたジェットコースターのような曲に進化して公開されました。ジャンルが頻繁に変わっており、リズムに合わせて足踏み（またはヘドバン）をさせること間違いなしです！この曲に伴う魅惑的なMVは、著名な作家Shirotaniとのコラボにより制作され、「Vocagathering 2026」で公開予定です。

■配信アルバム：『HEAVEN』

■クリエイター：snarewaves ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5508

『HEAVEN』と『ONLINE HOMICIDE (404)』、クラブミュージック２曲を収録したシングルです。

どちらも没入感がたまらないドープなトラックとなっています。

■配信アルバム：『Miku-sture』

■クリエイター：柏木カレキ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5513

初音ミク歌唱音源を集めた柏木カレキさんの1st EP。

過去発表作のアナザーボーカル版から書き下ろしまで、５曲を収録しています。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『虚無さん/飾って』

■アーティスト：25時、ナイトコードで。

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5485

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の正体不明の音楽サークル・25時、ナイトコードで。の12th Singleが配信開始！

¿?shimonさんによる『虚無さん』、大沼パセリさんによる『飾って』の2曲のセカイver.を収録しています。

※『虚無さん/飾って』をご紹介いただく際は、クレジット＜(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM＞の明記をお願いいたします。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/