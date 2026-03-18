楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、インターネット募金「楽天クラッチ募金」において、「令和8年イラン及び周辺国人道危機支援募金」への寄付受付を開始しました。



寄付者は、「楽天ポイント」、「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカード、「楽天銀行」指定口座への現金振込（注1）から、ご利用しやすい決済方法を選び、寄付いただくことができます。なお、受付期間は2026年3月18日（水）から2026年4月30日（木）までを予定しています（注2）。





本年2月28日（土）以降、中東地域での軍事対立の拡大による中東各地での緊張の高まりを受け、イランおよび周辺国では民間人の死傷や病院・学校・住宅の損傷、インフラへの被害も発生し、国内避難や生活不安が拡大しております。皆様からお寄せいただきました募金は、飲料水など物資支援、保健サービスの提供、被災者への救援・復興支援など人道支援に活用されます。寄付先は決まり次第、特設サイトにてお知らせします。楽天は国際社会の一員として、この事態が平和的に解決されること、そしてイランおよび周辺国の人々ができるだけ早く再び平和を取り戻せることを切に願います。そして今後も、「人々と社会をエンパワーメントする」という企業ミッションのもと、様々な支援活動を検討し、取り組んでまいります。



（注1）「楽天銀行」指定口座への現金振込は、近日中に寄付受付を開始予定です。

（注2）今後の状況により、受付期間を延長する可能性がございます。





■概要

1) URL： https://corp.rakuten.co.jp/donation/middleeast_2026_ja/middleeast_2026_ja.html

2) 募金受付期間： 2026年3月18日（水）～2026年4月30日（木）

3) 募金方法：

1. 「楽天ポイント」による募金

「楽天ポイント」1ポイントを1円分として寄付を受け付け、1ポイントからご利用いただけます。

2. クレジットカードによる募金

「楽天カード」およびVISA・Mastercardブランドの各種クレジットカードにて100円から寄付を受け付けます。

3. 「楽天銀行」指定口座への現金振込による募金

「楽天銀行」口座を利用して、24時間寄付することが可能です。また、「楽天銀行」口座をお持ちでないお客様も、指定口座へ直接寄付金をお振り込みいただけます。1円から寄付を受け付けます。

なお、お振り込み先の情報に関しては近日公開予定です。以下の楽天銀行「募金・寄付」ページにて指定口座をご確認ください。

https://www.rakuten-bank.co.jp/company/contribution/



※クラッチ募金については、領収書の発行はいたしません。また、寄付金控除の対象にはなりません。

※お客様の「楽天銀行」口座からの寄付に振込手数料はかかりません。

※「楽天銀行」法人ビジネス口座・個人ビジネス口座から支店名、口座番号を入力してのお振り込みは手数料がかかります。詳しくは各手数料一覧ページでご確認ください。

法人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/business/howto/interest.html

個人ビジネス口座： https://www.rakuten-bank.co.jp/smallbusiness/howto/interest.html

※「楽天銀行」口座以外からのお振り込みは、各金融機関が設定する振込手数料がかかります。

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

■「楽天クラッチ募金」について

「楽天クラッチ募金」は、東日本大震災発生後に日本国内外を問わず支援の輪が広がる中、インターネットで寄付をしたいという多くの声を受けて、2011年より開始した取り組みです。これまでに国内外の災害支援を中心に募金活動を行い、多くの方々から多大なるご支援を賜りました。



以 上