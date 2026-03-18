沖縄国際文化祭共催イベント「GIRLS GROOVE INNOVATION」公式グッズをUP-Tで販売

丸井織物株式会社

沖縄の美しい自然と温かい文化に包まれる中で開催される沖縄国際文化祭共催イベント「GIRLS GROOVE INNOVATION（ガールズグルーヴイノベーション）」と、オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」とのコラボレーションが決定いたしました。

本コラボレーションでは、「GIRLS GROOVE INNOVATION」の公式グッズを、UP-Tの特設サイトにて販売いたします。イベントの世界観や魅力を詰め込んだ特別なデザインを施したアイテムをラインナップし、ファンの皆さまにお楽しみいただける内容となっています。

販売されるアイテムは、今年のイベント開催を記念した限定デザインとなっており、ここでしか手に入らない特別なグッズとして登場。イベントに参加する方はもちろん、応援するファンの方々にも、イベントの感動や思い出を形として残していただけるアイテムとなっています。

沖縄から発信される新たなカルチャーとエンターテインメントの魅力を、ぜひ公式グッズとともにお楽しみください。今年だけの限定アイテムとなっておりますので、この機会をどうぞお見逃しなく。

特設サイトURL:https://up-t.jp/collabo/ggi2026

【販売アイテム紹介】

【GIRLS GROOVE INNOVATION 2026】

沖縄国際文化祭共催！女性のパワーで新しい沖縄の未来を!!

GIRLS GROOVE INNOVATION 2026 GIRLS GROOVE INNOVATION（GGI）は、

音楽・ダンス・カルチャー・そして“推し”が交差する、沖縄発のミュージックグルーブフェスティバル。中心にあるのは、女性たちのエネルギー。一人ひとりの「好き」や「挑戦」が、ちゃんと輝ける場所をつくるため。ライブを観るだけじゃなく、同じ瞬間に心が動いて、世代や立場を越えてつながっていく。GGIは、そんな瞬間を“体感するフェス”です。

今この時代を走るアーティストたちのステージや、沖縄で育まれてきたカルチャー、そして子どもたちの挑戦や成長をステージにのせ、 次の世代へグルーヴをつないでいきます。

ファミリーでも、友だち同士でも、ひとりでも。音楽に出会い、推しにときめき、大人も子どもも一緒に楽しめる空間が、ここにあります。

あなたの「好き」が、誰かの未来につながる。

GIRLS GROOVE INNOVATION 2026

【公演日時】

2026年4月25日（土）、26日（日）

【会場】

沖縄県豊見城市 豊崎海浜公園 美らSUNビーチ

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用