「２つの要素の足し算が合計以上の価値を生む」。関内駅前に、横浜最大級の“プロフェッショナル＆ラグジュアリー”な医科学フィットネス誕生。

株式会社AGI design

株式会社AGI design（東京都渋谷区）は、横浜市スポーツ協会がJR関内駅前の再開発エリア「BASEGATE横浜関内タワー」に開設するフィットネスジムのプロジェクトにおいて、建築企画、マーケティング、ブランディング、空間設計、PR戦略までを一体的に担当しました。

本施設は、スポーツ協会が開設するフィットネスジムとして国内初の取り組みです。

AGI designは「２つの用途の足し算が合計以上の価値を生む」というコンセプトのもと、施設の企画段階からマーケティングを導入し、収益性を前提とした空間づくりを行いました。

レンガに囲まれた異空間のようなエントランスから、ラウンジ、エクササイズ、フリーウェイト、低酸素室、高酸素室など、魅力あるジムとなるような多くの機能を持つ空間としました。

この多様な空間に対して、待ち時間を苦に感じない、「究極の待ち時間ラウンジ」や「SPAのようなラグジュアリー空間で提供する鍼灸・高酸素ケア」など、それぞれの空間が魅力的になるようなコンテンツと融合させることで、各コンテンツの特性を活かす構成としています。

横浜市スポーツ協会による国内初の取り組み

横浜市スポーツ協会は、地域スポーツ振興を目的としてスポーツ大会の開催や施設運営、競技団体との連携などを行っている団体であり、2029年には創立100周年を迎えます。

今回のプロジェクトでは、市民の健康増進とスポーツ振興を目的として、

スポーツ協会が開設するフィットネスジム

という国内初の取り組みを実施します。

本施設では、フィットネスジムとスポーツクリニックを併設することで、トレーニングと医科学サポートを組み合わせた新しいスポーツ施設の形を目指しています。

「２つの用途の足し算が合計以上の価値を生む」

本施設の核となる考え方は、

フィットネスジム × スポーツクリニック

という２つの機能の融合です。

トレーニング施設と医療施設を組み合わせることで

・トレーニング

・コンディショニング

・リハビリ

・医療サポート

といったサービスを一体的に提供することが可能になります。

このように異なる用途を組み合わせることで、単独の施設では生まれない価値を創出することができます。

本プロジェクトでは、この考え方を

「２つの用途の足し算が合計以上の価値を生む」

というコンセプトとして施設づくりに反映しました。

マーケティングから始まる施設づくり

AGI designでは、施設の企画段階からマーケティング分析を導入しています。

本プロジェクトでも

・3C分析

・STP分析

・カスタマージャーニーマップ

などのマーケティング手法を用い、ターゲット顧客や施設の差別化ポイントを検討しました。

利用者が施設を知り、訪れ、体験し、ファンになるまでのプロセスを分析することで、施設のコンセプト、空間構成、サービス内容の設計を行いました。

このようにマーケティングと設計を一体化することで、利用者の満足度だけでなく、事業としての持続性も考慮した施設づくりを実現しています。

本プロジェクトの考え方を解説した書籍を発売

なお、本プロジェクトの企画プロセスや空間設計の考え方は、AGI design代表・萩原浩による書籍でも紹介されています。

本書では、マーケティング理論や心理学を活用しながら「結果を出す空間」「利益を生む空間」をつくるための設計手法を解説しています。スポーツ施設、オフィス、商業施設など様々な分野の空間づくりに応用できる実践的な内容となっています。

特に第2章では、本リリースで紹介した

フィットネスジムとスポーツクリニックを併設する施設モデル

について詳しく紹介されています。

書籍概要

『結果を出す空間デザイン』

著者：萩原浩

定価：2,640円（税込）

発行：2026年3月18日

四六判／208ページ

ISBN：978-4-296-20989-7

全国の書店およびオンライン書店で販売されます。

株式会社AGI designについて

社名：株式会社AGI design （アギデザイン）

代表者：代表取締役 萩原 浩 Hiroshi Hagiwara

事業内容：マーケティング/リサーチ、デザイン、マネージメント、コンストラクション（子会社：株式 会社AGO construction）

設立：2018年10月1日

URL：https://agi-design.co.jp/

【主な過去プロジェクト】

・仙台本社新築工事 建築設計監理

・マンションミュージアムインテリア 設計施工

・会員制レストランインテリア 設計監理

・京都高級ホテルインテリア 設計監理

・スポーツ日本代表施設インテリア 設計施工

・国際スポーツ大会ホスピタリティ施設 ローカルアーキテクト

・Jリーグライセンス対応スタジアム改修計画

・プロ野球球団施設計画 マーケティングリサーチ＋施設コンセプト検討業務

・ウェルネス施設計画 マーケティングリサーチ＋施設コンセプト検討業務