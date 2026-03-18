着物を日常に。ヴィンテージ着物ポケットTシャツ『Kimono Pocket T-Shirt』Kickstarter公開

Next Shogun LLCヴィンテージ着物の美をポケットに。毎日着られる手作りTシャツ『Kimono Pocket T-Shirt』

日本の伝統的な着物生地を使用したユニークなTシャツ「Kimono Pocket T-Shirt」が、Kickstarterで公開されました。

一着一着が手作りで、各ポケットにはヴィンテージ着物の生地を使用しているため、どのTシャツも世界に一つだけのオリジナルデザインです。

ベースとなるTシャツはお好きなカラーを選ぶことができ、日常の中でも着物の美しさを楽しむことができます。

プロジェクトは現在支援者募集中で、Kickstarterページから支援可能です (4月12日まで)。

■Kickstarter プロジェクトURL：

https://www.kickstarter.com/projects/secondbloomtokyo/wear-japan-casual-kimono-pocket-t-shirts-for-everyone

着物に宿る物語を日常に

Kickstarter:誰でも楽しめるカジュアル着物ポケットTシャツ

「Kimono Pocket T-Shirt」は、箪笥に眠っていたり古くなった着物を捨てずに、日常で楽しめる形にしたいという想いから生まれました。

また、このプロジェクトは日本の伝統衣装を、世界の人々に親しみやすく知ってもらいたいという思いからもスタートしています。

世界にひとつだけの、一期一会ポケット

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nJIt67jbZjo ]

着物の生地はひとつひとつ異なる柄と色合いを持っており、どのTシャツも世界に一つだけのオリジナルです。

ベースとなるTシャツは、自分の好みのカラーを選ぶことができ、ポケット部分は着物生地を使用しています。

着物に命を、あなたもその一人に

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fBfs9Pctqlo ]

現在、Kickstarterにてクラウドファンディングを行っており、4月12日まで支援を受け付けています。プロジェクトページでは、Tシャツの支援方法やリターン内容を詳しくご覧いただけます。

このプロジェクトを通して、着物の新しい楽しみ方を提案し、日本の伝統とデザインの魅力を世界に届けたいと考えています。

■Kickstarter プロジェクトURL：

https://www.kickstarter.com/projects/secondbloomtokyo/wear-japan-casual-kimono-pocket-t-shirts-for-everyone

■Second Bloom Tokyo 公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/secondbloomtokyo/

■ 本件に関するお問い合わせ先について

Next Shogun LLC（屋号：Second Bloom Tokyo）

Email：info@secondbloomtokyo.com

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