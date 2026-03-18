「NAVER WEBTOON」運営の韓国のブランドストア「WEBTOON FRIENDS」で、「CLIP STUDIO TABMATE 2」が発売

株式会社セルシス

セルシスは、世界最大級の縦読みデジタル漫画プラットフォームを運営するNAVER WEBTOONの公式グッズストア「WEBTOON FRIENDS ブランドストア」で、タブレットデバイスでの創作効率を向上させるための「CLIP STUDIO PAINT」専用デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2（クリップスタジオタブメイト 2）」の韓国での販売を、2月より開始しています。





「CLIP STUDIO TABMATE 2」は、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」で、より快適に制作を行うためのiPad・iPhone・Android・Windows・macOSに対応したショートカットデバイスです。韓国のWebtoon（縦スクロールマンガ）制作現場において、「CLIP STUDIO PAINT」はデファクトスタンダードとして広く活用されています。▼WEBTOON FRIENDSブランドストアでの「CLIP STUDIO TABMATE 2」購入はこちらから（*1）https://brand.naver.com/webtoonfriends/products/12827134123

「WEBTOON FRIENDS ブランドストア」は、NAVER WEBTOONに連載される多様なWEBTOON IPを活用した単行本及びグッズを販売する公式オンラインストアです。



WEBTOON FRIENDS ブランドストア：

https://brand.naver.com/webtoonfriends



「CLIP STUDIO TABMATE 2」は、iPad・iPhoneに対応することで「CLIP STUDIO PAINT」を利用できるすべてのプラットフォームでのTABMATEの利用が可能になりました。その他、従来のTABMATEに比べて、省電力化により動作時間が1.5倍になり、スリープ・自動電源オフまでの時間が延長され、より快適な創作環境を実現します。



「CLIP STUDIO TABMATE 2」製品サイト：

https://www.clipstudio.net/promotion/tabmate2/



その他の「NAVER WEBTOON」との取り組み事例はこちら：

https://www.celsys.com/clipsolution/naverwebtoon





「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の6,000万人以上が利用した（*2）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*1 発送は韓国国内に限ります

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/