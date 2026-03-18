補助金の申請代行「成功報酬20%」は適正か──手数料ゼロのAI事業計画書生成を公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営する補助金検索・申請支援AIサービス「補助金AI」（https://hojokin.xyz）は、補助金申請代行の手数料構造を解説する特集コンテンツと、手数料ゼロで利用できるAI事業計画書生成機能を公開しました。

成功報酬20%の実態

中小企業庁の「補助金申請に関する実態調査」によると、補助金の申請代行を利用した事業者のうち、成功報酬として補助金額の10～20%を支払ったケースが最も多いとされています。例えば、ものづくり補助金で1,000万円が採択された場合、成功報酬20%なら200万円が代行費用となります。

この手数料が高いか安いかは、申請内容の複雑さや事業者自身のリソース状況によって異なりますが、手数料の相場感を事前に把握できていない事業者が多いのが実情です。

手数料構造の透明化

今回公開した特集コンテンツでは、以下の観点から手数料の構造を整理しています。

- 着手金型 vs 成功報酬型: それぞれのメリット・デメリット- 成功報酬の相場帯: 補助金の種類別に10～25%の幅がある実態- 自己申請と代行の工数比較: 書類作成にかかる平均時間の目安AI事業計画書生成機能の公開

補助金AIでは、業種・事業内容・申請希望の補助金を入力するだけで、AIが事業計画書のたたき台を自動生成する機能を新たに公開しました。生成された計画書は自由に編集・ダウンロードでき、利用は無料です。

「代行に頼るか、自分で申請するか」の判断材料として、まずはAIで計画書のたたき台を作成し、申請の難易度を把握してから代行の利用を検討する、という新しい選択肢を提供します。

▼ 本件の詳細

https://hojokin.xyz/news/subsidy-agent-fee-transparency

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp