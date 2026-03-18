日本初※、非エンジニア経営者が″完全バイブコーディング″で商用SaaSを正式リリース。UooD株式会社、AIだけで開発したスキルシート作成SaaS「Skillsheet-Port」を提供開始

UooD株式会社

SES事業・受託開発を展開するUooD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：呉竹 惇、以下「当社」）は、フリーランスエンジニア向けスキルシート作成・管理SaaS「Skillsheet-Port（スキルシートポート(https://www.skillsheet-port.com/)）」を正式リリースいたしました。

本サービスは、プログラミング未経験の当社代表・呉竹が、OpenAI Codexを中心としたAIコーディングツールへの自然言語指示のみで開発しました。コードの手書きは一切行っておらず、いわゆる「バイブコーディング」のみで商用SaaSの構築・リリースを実現しています。

SES・フリーランスエンジニア向けスキルシート作成SaaSとして、完全バイブコーディングで開発・正式リリースされた事例は、公開情報ベースでは国内初※となります。

■ 開発の背景 ── SES事業の「スキルシート問題」

当社はSES事業を通じて、日常的にフリーランスエンジニアのスキルシートに接してきました。その中で繰り返し目の当たりにしたのが、以下の課題です。

- エージェントが変わるたびに、スキルシートを一から作り直す必要がある- ExcelやWordでのレイアウト調整に毎回1時間以上を費やしている 本名や連絡先を載せたまま送付してしまう個人情報リスクがつきまとう- 自己PRや職務要約の欄で手が止まり、コピペか空欄で提出してしまう

スキルシートは案件獲得の入口であり、エンジニアの「第一印象」を決めるものです。にもかかわらず、その作成と管理に膨大な時間が浪費されている--SES事業の経営者として、この課題を最も近くで感じてきた代表・呉竹が、自らの手で解決に踏み切りました。

「現場の課題を言語化する力」と「AIのコーディング能力」を掛け合わせることで、エンジニアを雇わずとも実用的なSaaSを構築できる。SkillSheet-Portは、その実証でもあります。

■ Skillsheet-Portの主な機能

デザインテンプレート選択

複数のデザインテンプレートから選ぶだけで、入力済みの経歴・スキル情報が自動で反映され、プロ品質のレイアウトに整います。同じ情報でも、テンプレートを切り替えるだけで印象を変えられるため、職種や役割、提出先や案件に応じた見せ方が可能です。テンプレートは今後も随時追加予定です。

AI構成補助

経歴データをもとに、自己PR・職務要約の叩き台をAIが自動生成。「何を書けばいいかわからない」をなくします。

匿名公開モード

氏名・連絡先を伏せた状態でスキルシートを共有可能。エージェント経由の提出など、個人情報を出したくない場面に対応します。

共有リンク管理

有効期限・パスワードの設定、ワンクリックでの無効化に対応。Proプランではアクセスログの閲覧も可能です。

PDF出力 フォーム入力で体裁が自動で統一され、ワンクリックでプロ品質のPDFを生成。更新はわずか1～2分で完了します。

共有ビューのサンプル画像

料金プラン

- Freeプラン：\0（PDF出力無制限、AI構成補助 月5回）- Proプラン：月額\980（AI構成補助 月100回、共有リンク複数管理、アクセスログ）

「バイブコーディング」とは？

バイブコーディングとは、AIに自然言語で指示を出し、コードを自動生成させるソフトウェア開発手法です。2025年2月に、OpenAI創設メンバーであり元Tesla AI責任者のAndrej Karpathy氏が提唱しました。Collins English Dictionaryが2025年のWord of the Yearに選出するなど、世界的なムーブメントとなっています。

Y Combinator公表データによれば、2025年冬バッチの全スタートアップの25%がコードベースの95%以上をAI生成で開発しています。海外ではバイブコーディングのみで構築されたSaaSが数ヶ月で年間売上＄100万規模に到達する事例も生まれており、ソフトウェア開発の民主化が急速に進んでいます。

■ 開発プロセスの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119590/table/4_1_c1f65b796a85d5610061e133e61ac3e9.jpg?v=202603191251 ]

経営者としての「現場課題の言語化能力」と、AIの「コード生成能力」を掛け合わせた新しい開発モデルの実践例です。エンジニアリングの専門知識ではなく、「何を作りたいか」「誰のどんな課題を解決するか」を的確にAIへ伝える力が、プロダクト開発の鍵となりました。

■ 今後の展望

2026年8月：法人向け「組織モード」リリース予定

コンサルティング会社・SIer・SES企業・IT企業向けに、組織単位でエンジニアのスキルシートを一括管理・共有できる「組織モード」の提供を予定しています。

営業担当者がエンジニア・上級人材のスキルシートを案件に合わせて即座に提出できる環境を構築し、SES業界の営業効率を大幅に改善することを目指します。

■ サービス概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119590/table/4_2_1ed79de76bfa5da9a154f873627ee9af.jpg?v=202603191251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/119590/table/4_3_3250cc3ac4955675f69118cda00c84c1.jpg?v=202603191251 ]

お問い合わせ先：https://uood.org/contact

※ 開発プロセスの詳細に関する取材にも対応可能です。バイブコーディングで使用したツール・開発手法の詳細については、別途取材にてお話しいたします。

※ 2026年3月18日時点、当社調べ。非エンジニアの代表者本人がAIへの自然言語指示のみ（完全バイブコーディング）で企画・設計・実装・公開まで行い、正式リリースされたSES・フリーランスエンジニア向けスキルシート作成・共有SaaSとして。日本国内で一般公開されたサービスを対象に、主要検索エンジン、PR TIMES、公式サイト、note等の公開情報を参照し調査。