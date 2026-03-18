ファインバブル技術が「ウェルネス・インフラ」の礎に　【北海道初上陸】ミライ人間洗濯機を「エスコンフィールドHOKKAIDO ホテル北広島前駅」のサウナに導入

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指すインフラ企業、株式会社サイエンス（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:水上 康洋、以下 当社）は昨年の万博で大きな反響を呼んだ「ミライ人間洗濯機」を、 株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 貴俊、以下 エスコン）が開発する「エスコンフィールドHOKKAIDO ホテル北広島前駅」のサウナ施設「Stem Sauna Lab.」に、北海道で初めて導入いたします。

今回の導入を契機に、当社とエスコンは協業プロジェクト「ES CON WELLNESS＋（エスコン ウェルネスプラス）」を発足しました。今後、エスコンが手掛ける分譲マンションへ当社の製品を標準採用することで、「ただ水を使う場所」だった住まいの水環境を、使うだけで心身を整える「ウェルネス・インフラ」へとアップデートし、新しい暮らしの価値を提供してまいります。

「ミライ人間洗濯機」導入の背景

昨年の万博の体験アンケートで満足度98.3％ ※を記録した 「ミライ人間洗濯機」。当社はこの革新的な体験を、一過性の展示に留めるのではなく、実体社会への実装を目指しています。本ホテルへの導入は、完全個室サウナというプライベートな空間と、当社のファインバブル技術である「ミラブルテクノロジー」を掛け合わせることで、従来の入浴概念を超えた「特別な体験価値」を社会に提示する第一歩となります。さらに、エスコンとの協業を通じてファインバブル技術を「特別な入浴体験」から「日常に溶け込む社会インフラ」への昇格を目指します。

※2025年4月13日～10月13日、万博でのミライ人間洗濯機体験入浴者のアンケート結果(N＝847)

「ミライ人間洗濯機」～カラダもココロも自動で洗われる、ファインバブル技術の結晶～

「ミライ人間洗濯機」は、1970年の万博で注目を集めた「人間洗濯機」の構想を、55年の時を経て当社のミラブルテクノロジーで現代に蘇らせた次世代の入浴装置です。昨年の万博では、入浴者の生体データを測定し、その状態に合わせた最適な「ミライの入浴体験」を実現しました。

１.カラダを自動で洗う「浸かるだけ洗浄」

1ccあたり約12,000個の超微細な泡（マイクロバブル）が毛穴の奥まで入り込み、皮脂汚れやニオイの元となる物質に吸着。気泡の浮力で汚れを浮かせて落とします。身体をゴシゴシこすることなく、ただお湯に身を委ねるだけで、清潔でつややかな素肌感を保ちます。また、微細な気泡が弾ける際の程よい刺激が身体の深くまで熱を伝え、ぬるめのお湯でも湯冷めしにくい、ポカポカとした温感を与えます。

２.ココロも自動で洗う「センシング機能」

身をゆだねているだけで背面のセンサーを使用して入浴者の心電図をモニタリングし、入浴時の心身状態を可視化。映像と音楽で、よりリラックスやリフレッシュができる空間を演出するだけでなく、毎日の入浴環境で健康管理の実現を目指します。

エスコンフィールドHOKKAIDO ホテル北広島駅

今回「ミライ人間洗濯機」が導入される「Stem Sauna Lab.」は、本ホテルが提供する「リトリート（休息・再生）」を象徴する施設です。

・所在地： 北海道北広島市栄町1丁目52（北広島駅西口直結）

・サウナ仕様： 完全個室サウナ、水風呂完備

・ミライ人間洗濯機 利用方法：ホテル宿泊者およびサウナ利用客が予約制にて利用可能

・開業日： 2025年3月27日

・URL：https://staytuned.asia/ja/brands/esconfield-hokkaido-hotel/hotels/efh

協業プロジェクト「ES CON WELLNESS＋」始動

当社とエスコンは、「住まいにウェルネスという価値を“プラス”する」というコンセプトのもと、協業プロジェクト『ES CON WELLNESS＋』（エスコン ウェルネスプラス）を発足いたしました。この「＋」には、「ウェルネス性能の付加」「未来テクノロジー導入による住まいの進化」「暮らしのクオリティ向上」という3つの想いが込められています。「ミライ人間洗濯機」に搭載された3つの機能を、エスコンが今後開発工事に着工する新築分譲マンションに標準設備として導入していきます。

・ES CON WATER SECURITY（エスコン ウォーターセキュリティ）

給水管に設置することで、キッチンやお風呂など家中すべての水を浄活水化するシステム。外部からの不安な水の侵入を防ぎ、常にキレイで安全な水環境を実現します。

※イメージ・ES CON MIRABATH（エスコン ミラバス）

マイクロバブルの力で、ただお湯に身を委ねるたけで全身を洗浄。浴槽の汚れを分解・除菌・脱臭する「マイクロイオニー」機能を備え、毎日温泉に入ったような心からの温まりを提供します。

※イメージ・ES CON MIRABLE（エスコン ミラブル）

ウルトラファインバブルを生成するシャワーへッド。確かな洗浄力をもちろん、使用後の肌水分量アップや節水効果を実現し、美しさと健やかさをととのえます。

「ES CON WELLNESS＋」とは

※イメージ

「エスコンの住まいにウェルネスという価値を“プラス”する」という想いを込めて名付けた当社とサイエンスの協業プロジェクトです。日々の暮らしの中で、最も身近でありながら見過ごされがちな水。「WELLNESS＋」はミラブルテクノロジーによって住まいの水環境を整え、日常のひとときをより上質で心地よいものへと高めます。これは、これからの住まいに求められる新しいウェルネスという価値。「ES CON WELLNESS＋」は住まいの水から始まる新しい世界へ

コメント：株式会社エスコン 上席執行役員 北海道支店長 加藤嘉朗氏

エスコンは、建物を開発するだけでなく、暮らしそのものを開発するライフ・デベロッパーです。現代において、住まいや宿泊・体験施設に求められる価値は、利便性から『心身の充足』へと進化しています。サイエンス社が持つ革新的なテクノロジーと、同社のお客様に感動を届けたいという熱い想いに共感し、この度の『ES CON WELLNESS＋』が実現しました。「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前」に導入する『ミライ人間洗濯機』と当社が開発する分譲マンションにサイエンス社の製品を採用することで、日々の暮らしに最も身近な『水』にウェルネスという価値を“プラス”し、住まう方、訪れる方によりご満足いただけるよう、持続可能な未来社会の実現に貢献してまいります。」

コメント：株式会社SQUEEZE 執行役員 デジタルオペレーション部長 中田聡喜氏

SQUEEZEは『空間と時間の可能性を広げるプラットフォームになる』というビジョンのもと、テクノロジーを活用した宿泊・観光業界のAX（AI Transformation）を推進しております。この北広島の地で、エスコン様が掲げるウェルネスの価値をさらに高める本プロジェクトにおいて、新たにサイエンス様の革新的な技術を導入できることを大変嬉しく思います。ホテルの運営を担う立場として、この『ミライ人間洗濯機』が個室サウナの価値を高め、究極の「整い」をお届けできると確信しています。今後も両社と連携し、現場から新たな感動とウェルビーイングを提供できるよう尽力してまいります。

コメント：株式会社サイエンスホールディングス 代表取締役会長 青山 恭明

私たちは、ファインバブル技術を社会の課題を解決し、標準的なインフラへと進化させることを目指します。今回、株式会社エスコン様と共に、北海道の新たなランドマークでこの技術をお披露目できることは、当社のビジョンである『ファインバブル技術の社会実装』に向けた大きな一歩です。万博で多くの方に驚きと感動を与えた『ミライの入浴』を、まずはこの北広島へ、そして将来的には日本中の住まいへと広げていくことで、誰もが健やかに、そして美しく暮らせるウェルネス社会を創造してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/

会社名 ：株式会社 エスコン

所在地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー20F

代表取締役社長 ：伊藤 貴俊

法人設立 ：1995年4月

事業内容 ：住宅分譲事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業、資産管理事業、その他事業

WEBサイト ：https://www.es-conjapan.co.jp/

会社名 ：株式会社 SQUEEZE (エスコンフィールドHOKKAIDOホテル広島駅前 運営会社)

所在地 ：北海道北広島市栄町1-52

代表取締役社長 ：舘林 真一

法人設立 ：2014年9月

事業内容 ：ホテル運営・ブランド開発、不動産再生・価値デザイン、AXプラットフォーム

導入、地域共創・まちづくり

WEBサイト ：https://squeeze-inc.co.jp/