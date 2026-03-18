KEY TO COMBAT（KTC）、ゲーマーの可能性を広げる全く新しい2製品を同時リリース！

KTC科技日本株式会社

KEY TO COMBAT（KTC）は、ゲーマーの多様なニーズに応える新たなラインナップとして、Mini LEDバックライトを搭載した27インチ高性能モニター「M27U6(https://amzn.to/47F4nZU)」と、わずか600gの超軽量モバイルディスプレイ「H15F9(https://amzn.to/41dgMk4)」を本日より同時発売いたします。本2製品は、「自宅での最高峰映像体験」と「手軽な画面拡張」 という、全く異なるゲーマーの「戦闘領域」を拡張するために開発されました。発売を記念し、期間限定の特別クーポンを用意。この機会に、あなたのプレイスタイルに最適な一台をお求めください。

■ M27U6(https://amzn.to/4cRuzEa)：Mini LEDが切り拓く、圧倒的没入感の世界

「Mini LEDバックライト・DisplayHDR 1000対応」

M27U6最大の特長は、1152分割のMini LEDバックライト制御にあります。これにより、明るい部分と暗い部分をきめ細かく調整し、DisplayHDR 1000規格が求めるピーク輝度最大1000cd/m²の圧倒的な明るさと、深みのある漆黒の黒を同時に実現。HDR対応コンテンツでは、太陽の眩しさや闇夜の静けさまでをもリアルに再現し、まるでゲームの世界に飛び込んだかのような没入感を提供します。

「デュアルモード対応で、用途に応じて使い分け」

M27U6は、用途に応じて解像度とリフレッシュレートを切り替えられるデュアルモード機能を搭載。映画鑑賞や写真編集、ドキュメント作業では4K（72Hz） の高精細モードで、繊細なテクスチャや細かな文字までくっきりと表示。一方、競技性の高いFPSや格闘ゲームなどの高速アクションシーンでは、FHD（144Hz） の超滑らかモードに切り替えることで、一瞬の動きもブレなく捉えることができます。

「量子ドット技術が生み出す、豊かな色彩表現」

さらに、量子ドット技術の採用により、sRGB 99％（カバー率）／148％（色域容積）、DCI-P3 98％（カバー率）／115％（色域容積） という広色域を実現。ゲーム開発者が意図した通りの鮮やかな色彩を再現するだけでなく、写真編集や映像制作など、色精度が求められるクリエイティブワークにも十分応える設計です。

【M27U6(https://amzn.to/4cRuzEa)（据え置き高性能モデル）】

通常価格：\53,980円

特別クーポン：10%オフ コード【10KM27U6】

最終価格：\48,582円（税込）

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4rnsrro

■ H15F9(https://amzn.to/41dgMk4)：場所を選ばない、自由なモバイル環境

「超軽量600g＆15.6インチ大画面」

H15F9(https://amzn.to/41dgMk4)は、わずか600gの超軽量ボディに15.6インチの大画面を凝縮。保護カバーを兼ねたスタンドが付属しており、鞄に入れて持ち運べば、カフェや出張先、友人宅など、あらゆる場所で手軽にサブモニター環境を構築できます。

「Type-Cケーブル1本で映像出力＆給電」

本製品の大きな特長は、Type-Cケーブル1本での映像伝送と給電の同時対応。ノートPCと接続すれば、電源アダプタ不要で配線をスッキリさせたデュアルモニター環境が瞬時に完成します。在宅勤務での作業効率向上はもちろん、外出先でのテレワークや、Nintendo Switchなどのゲーム機の携帯モニターとしても大活躍します。

「幅広い機器に対応する汎用性」

HDMI端子も搭載しているため、Type-C非対応の機器でも接続可能。PS5/PS4、Xbox、ノートPC、デスクトップ、スマートフォンなど、幅広いデバイスに対応します。ドライバ不要ですぐに使用開始できる手軽さも魅力です。

【H15F9(https://amzn.to/41dgMk4)（モバイルサブモデル）】

通常価格：\9,980円

特別クーポン：22%オフ コード【22OH15F9】

最終価格：\7,784円（税込）

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4cErOWF

■ 安心の日本サポート体制

KTCは、すべてのお客様に安心してお使いいただくため、M27U6には3年間の製品保証と12ヶ月の交換サービス、H15F9には本体1年保証・付属品3年保証をご用意。日本語による迅速なアフターサポートに対応しており、製品に関するご質問や不具合が生じた場合も安心です。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

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