ダイヤルを回すだけ！シンプル設計と涼し気なカラーが魅力。省エネ＆パワフルな風量を実現する「DCサーキュレーター」をLife on Productsより新発売

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「DCサーキュレータ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


シックなカラーがインテリアに調和。 シンプル設計のサーキュレーター




誰でも使えるシンプル設計が魅力のサーキュレーター。


電源のON / OFFの切り替えも風量調節も、全て本体裏にあるダイヤルを回すだけの手軽さで、


すぐにご使用いただけます。


インテリアに馴染むデザインとシックなカラーリングで、お部屋のアクセントになる点も◎。


前ガードの取り外しが可能なため、ホコリが付着しやすい部分もお手入れしやすく、


清潔にご使用いただけます。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「DCサーキュレーター」LCAF048
価格：3,850円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf048/





POINT1■誰でも使えるシンプル設計

電源ON / OFFも風量切替も、


本体裏にあるダイヤルを回すだけ。


直感的にすぐ使えるシンプル設計が魅力です。








POINT2■インテリアに馴染むデザイン

お部屋のアクセントにもなるデザインと、


シックなカラーリングも魅力。


サーキュレーターの機能性に、


インテリア性も兼ね備えた1台です。








POINT3■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの前ガードは取り外し可能。


ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、


清潔にご使用いただけます。








POINT4■すぐに送風できる給電式

充電の待機時間なし、ACアダプターからの給電で


すぐに使用できるサーキュレーター。


デスクワークやパーソナルスペースでの


空気循環に便利です。








POINT5■上下に風向調節可能

手動で上下約100°に風向調節が可能。


熱がこもりがちなキッチンや脱衣所などの空気を


循環させることができ、 オールシーズン


ご使用いただけます。







商品仕様



ペールグレー（PG）

ミントグリーン（ME）



[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/386_1_04fd732f168c77d2fa34eadaed43a21a.jpg?v=202603190151 ]


販売情報


■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf048



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供