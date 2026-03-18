ダイヤルを回すだけ！シンプル設計と涼し気なカラーが魅力。省エネ＆パワフルな風量を実現する「DCサーキュレーター」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「DCサーキュレータ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

シックなカラーがインテリアに調和。 シンプル設計のサーキュレーター

誰でも使えるシンプル設計が魅力のサーキュレーター。

電源のON / OFFの切り替えも風量調節も、全て本体裏にあるダイヤルを回すだけの手軽さで、

すぐにご使用いただけます。

インテリアに馴染むデザインとシックなカラーリングで、お部屋のアクセントになる点も◎。

前ガードの取り外しが可能なため、ホコリが付着しやすい部分もお手入れしやすく、

清潔にご使用いただけます。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「DCサーキュレーター」LCAF048

価格：3,850円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf048/

POINT1■誰でも使えるシンプル設計

電源ON / OFFも風量切替も、

本体裏にあるダイヤルを回すだけ。

直感的にすぐ使えるシンプル設計が魅力です。

POINT2■インテリアに馴染むデザイン

お部屋のアクセントにもなるデザインと、

シックなカラーリングも魅力。

サーキュレーターの機能性に、

インテリア性も兼ね備えた1台です。

POINT3■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々

ファンの前ガードは取り外し可能。

ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、

清潔にご使用いただけます。

POINT4■すぐに送風できる給電式

充電の待機時間なし、ACアダプターからの給電で

すぐに使用できるサーキュレーター。

デスクワークやパーソナルスペースでの

空気循環に便利です。

POINT5■上下に風向調節可能

手動で上下約100°に風向調節が可能。

熱がこもりがちなキッチンや脱衣所などの空気を

循環させることができ、 オールシーズン

ご使用いただけます。

商品仕様

ペールグレー（PG）ミントグリーン（ME）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/386_1_04fd732f168c77d2fa34eadaed43a21a.jpg?v=202603190151 ]

販売情報

■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf048

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供