ダイヤルを回すだけ！シンプル設計と涼し気なカラーが魅力。省エネ＆パワフルな風量を実現する「DCサーキュレーター」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作、「DCサーキュレータ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
シックなカラーがインテリアに調和。 シンプル設計のサーキュレーター
誰でも使えるシンプル設計が魅力のサーキュレーター。
電源のON / OFFの切り替えも風量調節も、全て本体裏にあるダイヤルを回すだけの手軽さで、
すぐにご使用いただけます。
インテリアに馴染むデザインとシックなカラーリングで、お部屋のアクセントになる点も◎。
前ガードの取り外しが可能なため、ホコリが付着しやすい部分もお手入れしやすく、
清潔にご使用いただけます。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「DCサーキュレーター」LCAF048
価格：3,850円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf048/
POINT1■誰でも使えるシンプル設計
電源ON / OFFも風量切替も、
本体裏にあるダイヤルを回すだけ。
直感的にすぐ使えるシンプル設計が魅力です。
POINT2■インテリアに馴染むデザイン
お部屋のアクセントにもなるデザインと、
シックなカラーリングも魅力。
サーキュレーターの機能性に、
インテリア性も兼ね備えた1台です。
POINT3■前ガード取り外し可能でお手入れ楽々
ファンの前ガードは取り外し可能。
ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、
清潔にご使用いただけます。
POINT4■すぐに送風できる給電式
充電の待機時間なし、ACアダプターからの給電で
すぐに使用できるサーキュレーター。
デスクワークやパーソナルスペースでの
空気循環に便利です。
POINT5■上下に風向調節可能
手動で上下約100°に風向調節が可能。
熱がこもりがちなキッチンや脱衣所などの空気を
循環させることができ、 オールシーズン
ご使用いただけます。
商品仕様
ペールグレー（PG）
ミントグリーン（ME）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/386_1_04fd732f168c77d2fa34eadaed43a21a.jpg?v=202603190151 ]
販売情報
■2026年3月18日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf048
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供