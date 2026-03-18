サービス名を商標登録しなかったスタートアップの末路──AIで1秒で類似商標を検索

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営する商標AI検索サービス「商標ナビ」（https://shohyo.xyz）は、商標未登録がもたらすリスクを解説する特集コンテンツと、AIによる類似商標の即時検索機能を公開しました。

商標出願件数は年間18万件超

特許庁の「特許行政年次報告書2025年版」によると、商標の出願件数は年間約18万件に達しています。スタートアップやフリーランスによるサービス名・ブランド名の出願も増加傾向にあり、名称の「早い者勝ち」の性格がますます強まっています。

商標未登録のリスク

商標を登録せずにサービスを展開した場合、以下のようなリスクが生じます。

- 名称の使用差止め: 他社が同一・類似の商標を先に登録した場合、サービス名の使用を差し止められる可能性- リブランディングコスト: ロゴ・ドメイン・印刷物・広告素材の全面変更が必要に- SEO資産の喪失: ドメインやブランド名で蓄積した検索順位がゼロに- ユーザーの混乱: 名称変更による既存顧客の離脱リスク

特に、事業が軌道に乗ってからの名称変更は、初期段階よりもはるかに大きなダメージになります。

AIで1秒で類似商標を検索

商標ナビでは、検索窓にサービス名を入力するだけで、AIが特許庁の商標データベースから類似商標を即時に検索・表示します。完全一致だけでなく、読み方が似ている商標や類似区分の商標もAIが自動で検出し、登録リスクを事前に把握できます。

検索は無料で、アカウント登録も不要です。サービス名を決める段階で、まずは1秒の検索から始めてみてください。

（出典：特許庁「特許行政年次報告書2025年版」）

▼ 本件の詳細

https://shohyo.xyz/news/startup-trademark-risk-alert

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp