転職した3人に1人が「想像と違った」と後悔。文字だけの求人が生む“ギャンブル転職”に終止符を--転職動画サイト『体験入社』がUI/UXをリニューアルし本格始動

株式会社体験入社文字だけの求人の、何倍もリアルが分かる。

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、転職動画サイト『体験入社』のUI/UXを全面刷新したことをお知らせいたします。求人の文字情報だけを頼りに「年収」「キャリア」「人生の時間」を賭ける--現在の転職活動は、まるでギャンブルのように不確実性に満ちています。今回のリニューアルでは、入社後のリアルな情報を色々な角度から入手しやすくするサービス設計を目指しました。「こんなはずじゃなかった」という後悔を一人でも減らし、これまで以上に新しい転職体験を提供してまいります。



『体験入社』サービスURL：https://media.taikennyusha.com/(https://media.taikennyusha.com/)

リニューアルの背景：文字だけの求人が生む"見えないリスク"

転職は、人生における最も重要な意思決定の一つであり、企業にとっても事業成長の鍵を握る要素です。

しかし現在の転職市場では、その決断を「文字情報だけ」に頼って行わざるを得ません。実際の職場の空気感、上司や同僚との相性、日々の業務のリアルな手応えや負荷といった、入社前に把握しておきたい要素はほとんど見えないまま「決断」を迫られます。これは言わば、目隠しをして年収とキャリアを賭けるギャンブルのようなものです。

※『体験入社動画』視聴ユーザーへのアンケート（2026年2月実施、有効回答数385名）

結果として、入社後に「思っていたものと違った」と感じる求職者が後を絶ちません。当社が行ったアンケート調査（※）では「求人文章を信じて入社した後に後悔した経験があるかどうか」という質問に対して、実に32.7%もの人が「はい」と回答しています。

では、入社後の実態を把握するためには何が有効なのでしょうか。同アンケートで、求職者の生の声として圧倒的に支持を集めたのは「動画」でした。動画は、非言語情報（表情・雰囲気・空気感など）も含め、テキストの何倍もの情報量を持つと言われます。一日の多くの時間を使うことになる職場について、少しでも多くの情報を集めて判断したいと考えるのは当然の心理でしょう。

※『体験入社動画』視聴ユーザーへのアンケート（2026年2月実施、有効回答数385名）

給与・残業・リアルな1日……見たい箇所だけ“覗き見”。タイパ重視の新しい転職活動を提案

転職動画サイト『体験入社』は、「動画による"入社後のリアル"の開示」を掲げた、全く新しい転職プラットフォームです。業界経験の長いディレクターが綿密に取材を行い、プロの制作チームが創り上げる良質な企業理解のコンテンツはそのままに、さらに使いやすいサイトへと生まれ変わりました。

さまざまな業界・業種の求人企業から見たい部分だけをチェック。気になる観点に絞っての比較もしやすくなっています。■文字ではなく動画で求人を探すサイト設計

従来の求人サイトにありがちな、トップページに検索窓を置くサイトデザインは止め、「転職動画」を中心にした新しいUIを採用しました。サイトにアクセスした瞬間からすぐに動画で情報が流れてくる体験は、普段慣れ親しんでいる動画メディアサイトそのもの。何気なく見かけた動画に思わず引き込まれてしまうことがあるように、知らない企業や関心のなかった求人についても、動画で知ることで見えてくるものがあるかもしれません。

■5つの軸で求人のリアルを徹底比較

多くの求職者が重視する5つの軸、すなわち「給与」「働く人」「仕事」「勤務地」「休日」。サイトの上部にあるメニューバーにはこれら5つのボタンが並んでおり、「給与」にアクセスすれば、各企業の給与について赤裸々に語られている動画だけを横断的に見ていくことができます。

■「知りたい箇所」に瞬時にアクセス！動画チャプター機能

詳細ページでは、「0:45～ 事業の強み」「5:19～ 仕事内容」「15:38～ 年収のリアル」といったタイムスタンプ付きのチャプターボタンが配置されました。動画を始めから終わりまですべて見る必要はなく、気になる箇所だけをピンポイントで確認可能。時間や労力をかけず、「見たい情報」だけを漏れなく見せることで、質の高いマッチングを効率的に実現します。

『体験入社』サービスURL：https://media.taikennyusha.com/(https://media.taikennyusha.com/)

リニューアル記念！WebCM動画を特別公開

今回のリニューアルを記念して「文字だけで、決めないで！」をコンセプトにしたWebCM動画を公開いたしました。

WebCM概要

「文字だけで、決めないで！（友達編）」

URL：https://youtube.com/shorts/It9ZFkyQdTw

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jPJQQMzgcXE ]

「文字だけで、決めないで！（彼女編）」

URL：https://youtube.com/shorts/u4JgrDu23kA

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DC3QoFXdRvc ]

「文字だけで、決めないで！（母親編）」

URL：https://youtube.com/shorts/jf0dflfZ7uM

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LX4NzKzQxQU ]

CMでは、文字だけの求人情報を頼りに転職を決めようとする主人公の求職者を前に、「彼女」と「友達」と「母親」が登場し、動画で「入社後のリアル」を確認できる『体験入社』の価値を訴えかけます。今後、Youtubeなどで展開を行い、求人探しの新常識を広めてまいります。

代表者コメント

株式会社体験入社 代表取締役 松本聖司

「転職広告の制作現場に15年以上携わる中で、限られた情報で大きな決断を迫られる求職者の不安と、入社後に『こんなはずじゃなかった』と後悔する姿を数多く見てきました。転職は、年収やキャリア、人生の貴重な時間を賭ける重大な決断です。それにもかかわらず、文字情報だけで『賭け』を強いられる現状は、あまりにも理不尽です。

今回のリニューアルでは、『検索窓に文字を入れる』『業種・職種で探す』『長尺動画を全部見る』という従来の常識をすべて疑い、「どうあるべきか」から再定義しました。『文字だけで、決めないで！』--この言葉を、転職市場の新しいスタンダードにしていきたいと考えています」

サービス概要

- サービス名：体験入社- URL：https://media.taikennyusha.com/- 導入企業（一部抜粋・順不同）

Amazon Japan様

トヨタコネクティッド様

Nicole BMW様

LUSH JAPAN様

小松製作所様

SmartHR様

リブセンス様

三井不動産リアルティ様

三菱地所ハウスネット様

住友林業ホームサービス様

レオパレス21様

大東建託様

サッポロライオン様

ワタミ様

日本交通様

スタジオアリス様

アイ工務店様

会社概要

- 会社名：株式会社体験入社（英表記：Taikennyusha, Inc.）- 代表者：代表取締役社長 松本 聖司- 本社所在地：〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 2F- 横浜セールスセンター：〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-31-7- 設立：2019年11月27日- 資本金：5,000,000円- 取引銀行：三菱UFJ銀行 鎌倉支店- 顧問弁護士：松尾 剛行氏（桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士、一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事）- 事業内容：転職動画サイト『体験入社』の開発・運営／「体験入社動画」を活用した採用マーケティング支援- 有料職業紹介事業許可番号：14-ユ-301555- URL：https://media.taikennyusha.com/