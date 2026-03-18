【初心者向け】第2回プライバシーマーク内部監査セミナー　～ 指摘事項と報告書を“改善につながる形”にまとめるコツ ～｜3/26（木）12:00～13:00 開催

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、3月26日(木)12:00-13:00「第2回 プライバシーマーク内部監査セミナー」を開催します。

「指摘事項の書き方が分からない」「監査報告書をどのようにまとめればよいのか自信がない」「改善提案と指摘事項の違いがあいまい…」というお悩みをお持ちの方向けに、プライバシーマーク内部監査における「報告書作成」と「指摘事項への対応」について解説します。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

プライバシーマーク（Pマーク）を取得・運用する企業に向けて、内部監査の実務をテーマとした無料オンラインセミナーを開催します。

プライバシーマークの運用において、内部監査は適切な個人情報管理体制を維持・改善するための重要なプロセスです。一方で、「指摘事項の書き方が分からない」「報告書をどのようにまとめればよいか自信がない」「改善提案と指摘事項の違いが曖昧」といった悩みを抱える担当者も少なくありません。





本セミナーでは、内部監査における「報告」と「指摘事項への対応」をテーマに、監査を感覚ではなく“基準”に基づいて判断する考え方と、審査でも通用する実務的な監査の進め方を解説します。

また、指摘事項（基準との不一致）と改善提案の違い、事実に基づいて指摘を整理する「4段構造の型」、是正・改善につながる監査報告書のまとめ方（重大度区分）についても紹介します。

内部監査を「形式的な作業」で終わらせるのではなく、組織の改善につながる監査へと高めるためのポイントを分かりやすく解説します。現在内部監査を担当している方はもちろん、これから監査業務を任される予定の方にも役立つ内容となっています。



◎こんな方におすすめ：

・内部監査は実施できたが、報告書のまとめ方に自信がない方

・指摘事項と改善提案の違いが曖昧で、書き方に迷っている方

・指摘事項を出したものの、是正・改善につなげられていないと感じる方

・審査で通用する「指摘事項」の基準が分からず、不安を抱えている方

・内部監査を「やった」で終わらせず、改善まで完結できる監査員になりたい方



・開催概要

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/pmark/seminar/pnaibukannsa_0326/

日時：2026年3月26日（木）12:00～13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：シニアコンサルタント 佐久間 悠矢

内容：

第１部 「報告」が内部監査の成否を決める理由

第２部 指摘事項と改善提案の違い

第３部 初心者でも迷わない「指摘事項の型」とNG表現

第４部 是正・改善につなげる報告書のまとめ方

第５部 振り返り＋次回の学び、質問

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/pmark/seminar/pnaibukannsa_0326/

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人