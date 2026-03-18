【プリンスグランドリゾート軽井沢】今春より6才未満のお子さまの朝食を無料提供～家族旅行をもっと気軽に「家族にやさしい滞在環境」を整備～【期間】2026年4月1日(水) ～2027年3月31日（水）
物価上昇や子育て世帯への支援拡充が求められる昨今、家族旅行における費用負担は増加傾向にあります。こうした社会背景を踏まえ、当ホテルレストランではこれまで4才以上のお子さまから朝食料金を頂戴しておりましたが、6才未満のお子さまの朝食を無料とする本サービスを新たに導入いたします。従来の6才未満のお子さまの添い寝無料と組み合わせることで、6才未満のお子さまは宿泊料金・朝食料金ともに無料となり、ファミリー旅行の経済的・心理的ハードルを引き下げます。
プリンスグランドリゾート軽井沢では、本取り組みを通じて、観光リゾートとしての価値向上に加え、「家族にやさしい滞在環境」の整備を推進してまいります。
「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」朝食ブッフェのイメージ
■サービスの特長
１. 6才未満のお子さまの朝食が無料に。（一部専用メニュー）
従来の添い寝宿泊料金無料との組み合わせにより、宿泊料金・朝食料金ともに無料となります。
２. ブッフェレストランでは朝食ブッフェが無料に。
その他レストランではご飯とお味噌汁、パンとスープなど無料の専用メニューをご用意します。
※従来の6才以上のお子さま用朝食メニューも有料で引き続きご提供いたします。
「日本料理 からまつ」専用メニューイメージ
■ 6才未満のお子さまの朝食無料提供サービス 概要
期間：2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）
対象：6才未満のお子さま（対象レストランをご利用のお客さま）
料金：無料
メニュー例：ブッフェ、ご飯とお味噌汁、パンとスープなど
対象レストラン/メニュー例：
ザ・プリンス 軽井沢「ダイニングルーム ボーセジュール」/パン、スープ
軽井沢プリンスホテル イースト「All Day Dining Karuizawa Grill」/パン、スープ
軽井沢プリンスホテル ウエスト「日本料理 からまつ」/ご飯、お味噌汁、海苔、鮭
「ALL DAY DINING LOUNGE/BAR Primrose」/ブッフェ
ホテル内宴会場朝食ブッフェ（季節営業）/ブッフェ
軽井沢 浅間プリンスホテル「ダイニング ブルーム」/ブッフェ
※離乳食および6才以上のお子さま用朝食メニューは、従来通り有料にてご用意いたします。
※ご予約は公式Webサイトまたはお電話にて承ります。
※「ダイニング ブルーム」は2026年3月1日(日)よりサービスを開始しています。
※内容は変更になる場合がございます。
◎お客さまからのお問合せ TEL:0267-42-1111 (軽井沢プリンスホテル レストラン係)
プリンスグランドリゾート軽井沢のその他のキッズフレンドリーな取り組み
■ホテルサービスと施設
アメニティやキッズサイズのルームウェアなどをご用意しています
小さなお子さま向けのホテルアメニティやキッズサイズのルームウェアの貸し出し、ホテル各館への授乳室を整備、ホテルエリア内のコテージでお子さまをお預かりするシッティングサービスと業務提携するなど、ファミリー向けのサービスを提供しています。
＜無料サービス＞
・お子さま用アメニティのご提供
・キッズサイズのルームウェア貸し出し
・ベビーベッド、ベッドガード、ベビーバス、踏み台などの貸し出し
・ホテル各館への授乳室整備
＜有料サービス＞
・敷地内シッティングサービスの紹介
ファミリー・キッズ向け情報はこちらより :
https://www.princehotels.co.jp/karuizawa-west/informations/baby&kids/
■西武グループ こども応援プロジェクト「ホテル・スキー場のお仕事体験」などのイベント
パティシエ体験などのプログラムを開催
プリンスグランドリゾート軽井沢では、西武グループが取り組む「こども応援プロジェクト」の一環として、ゴールデンウィークや夏休み期間などにホテルのお仕事体験を開催しています。
パティシエ体験やベルボーイ＆ベルガール体験、スキー場のパトロール体験などのホテルやスキー場ならではのプログラムをご用意し、お子さまの「はじめての体験」をサポートしています。
■結婚式の参列者の家族も楽しめる「ウエディングアクティビティキッズフリープログラム」
ツリートレッキングなど自然の中で遊べるアクティビティが多数
結婚式に招待された保護者のお子さまは、結婚式の前日・当日・翌日の3日間、対象アクティビティを無料で体験いただけます。お子さま連れでの結婚式への参列の心理的ハードルを下げ、お子さまや同伴保護者も楽しめる時間を提供しています。
対象：(1)保護者の方が軽井沢プリンスホテルでの結婚式に参列される
(2)小学生までのお子さま
上記(1)(2)を満たす方
対象日：結婚式の前日・当日・翌日の3日間
料金：無料（同伴保護者には各種優待料金あり）
対象アクティビティ：ジップラインアドベンチャー、空旅リフト、山旅バギー、
ツリートレッキング、ネットアドベンチャーなど※対象アクティビティは季節により異なります
場所：「ネイチャーランド カルプリの森」、ホテル指定アクティビティエリア
詳細 :
https://www.princehotels.co.jp/karuizawa/forestana/contents/kids-free-program/
■小学生までのお子さまのリフト料金無料！「こどもリフト無料」やキッズ向けサービス
小学生までのお子さまのリフト料金無料 「こどもリフト無料」
軽井沢プリンスホテルスキー場を含むプリンススノーリゾーツでは小学生までのお子さまはどなたでもリフト料金が無料です。
また、軽井沢プリンスホテルスキー場では、3～9才のお子さまを対象にしたスキースクール「パンダルマンスキースクール」や、そり遊びやチュービングなどができる「スノーパンパーク」があり、お子さまの雪遊びデビューを応援しています。