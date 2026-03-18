【日本初上陸】探し物・収納管理・棚卸しをこれ1台で完結AIデジタル収納・物品管理ツール「iFINDER」がGREEN FUNDINGにて3月18日よりプロジェクト開始

TREXPURE株式会社

AIデジタル収納・物品管理ツール「iFINDER」を、2026年3月18日17:00より、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にてプロジェクトを開始いたします。

【プロジェクトページ】

https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9233

開発の背景

「気がつくと机がぐちゃぐちゃになっているあなたへ」の著者は、一般的なビジネスパーソンが探し物に費やす時間は、年間およそ150時間にも及ぶと指摘しています。大手文具メーカー・コクヨの最近の調査によると、書類を探すだけでも年間約80時間を費やしていることが明らかになりました。しかもこれは、自宅で鍵や身分証、リモコンを探したり、倉庫で在庫や保管場所を何度も確認したりする時間までは含まれていません。

家庭やオフィスの多くの場面で、物品の管理や探し物は、時間を浪費するだけでなく、不安やストレス、フラストレーションの原因にも。

鍵が見つからない、重要な書類が見当たらない、子どものおもちゃが散らかる、倉庫の在庫状況が把握できない...こうした日常の小さなトラブルが積み重なることで、作業効率や生活の質に大きな影響を与えてしまいます。

こうした時間の無駄を減らし、仕事や日常生活の効率を高めるため、私たちは2025年に初代モデルとなる探索デバイス「BH-01」を発売しました。クラウドファンディングでは158名の方にご支援いただき、支援総額は400万円を超える結果となりました。そして今回、支援者の皆さまから寄せられた声をもとに改良を重ね、新たに誕生したのが、スマート探索・管理端末2.0 iFINDER です。

日常のほとんどの場面で、iFINDERはスマートフォン用アプリを必要とせず、タッチスクリーン操作だけで、物品の探索、管理、棚卸しをスムーズに行えます。AI補助アルゴリズムによる探索補助により、約10mの範囲での探し物をサポートし、棚のどの段にあるかまで正確に確認できます。レーダーチャート・音声・振動による通知で、目的の物へと的確に導きます。家庭でも、オフィスでも、倉庫でも。iFINDERが物品管理をすっきりと整理し、探し物に時間を取られる日常から解放します。

1.RFIDスキャン・認識機能

RFID技術は、非接触・長距離・高速読み取りが可能という特長を持ち、さまざまな分野で幅広く活用されています。

iFINDERは先進的なRFID技術を搭載し、複数の物品を一括棚卸しできるだけでなく、AIアルゴリズムで物品を素早く探し出す。広い部屋や複数の保管エリアであっても、RFIDスキャンによって探索や棚卸しを効率化し、手作業による確認ミスを減らします。家庭やオフィスの物品管理を、より整然と、よりスマートに行うことができます。

2.高性能AIによる探索機能

インテリジェントなAI補助アルゴリズムが、タグから発信される信号の強度や方向の変化を自動で解析。音や振動の強弱、方向の指示で、探している物の場所を直感的に教えてくれます。探索中に起こりがちな「何度も方向を確認する手間」を効果的に軽減します。探索時、AIは誤った方向への移動を検知すると通知を停止し、正しい方向に進んだ際には、音声と振動によるガイドを即座に開始。無駄な動きを抑えながら、目的の物へとスムーズに近づくことができます。

キャビネットの奥、引き出しの中、部屋の隅など、目に見えない場所に置かれた物でも、方向を感じ取りながら素早く特定することが可能です。

※金属製の障害物は信号が弱くなったり届かなくなることがあります。

3.すべての物品を、ひと目で把握

物品の写真撮影、名称登録、スマートな分類、在庫確認に対応し、管理しているすべての物品を一覧で把握できます。自宅のカバンや服、身分証明書から、オフィスの書類や工具まで。分類管理によって、探し物のために引き出しや箱を何度も開ける必要はありません。

4.物品の動きを、的確に把握

トラッキングビーコンと連携することで、より正確で効率的な棚卸し管理が可能になります。棚卸しを行いたいエリアにトラッキングビーコンを設置し、アプリ上で棚卸しリストを作成。設定したエリア内をスキャンすることで、対象物品を自動で認識し、棚卸し結果を生成します。物品が揃っているか、移動があったかを簡単に確認でき、一部エリアのチェックから全体の在庫確認まで、スムーズに対応できます。

※本機能の使用には、トラッキングビーコンおよび専用アプリが必要です。1つのエリアにビーコンは1枚設置するのがおすすめです。

利用シーン

商品概要

型番：BH-02

サイズ：206mm×96mm×96mm

重量：400g

表示画面：1.4インチ

解像度：240×320

材料：プラスチック

Bluetooth：Bluetooth 4.2

バッテリー容量：≥50000mAh

バッテリー：18650リチウムイオン電池

充電方式：USB Type-C

周波数帯：250mW以下

システム： Android 10

■ プロジェクト詳細

プラットフォーム：GREEN FUNDING

期間：2026年3月18日 ～ 2026年4月30日

販売価格（72時間限定）：56,980円（税込）～

発送時期：2026年6月頃を予定

詳しくはこちら：

https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9233

■ EE-Life Storeについて

世界中の「まだ見ぬワクワク」を日本のユーザーへ届けるガジェット専門のセレクトショップ。GREEN FUNDINGにて多数のプロジェクトを成功させており、日本のユーザーニーズに合わせたローカライズとサポートを提供してください。

【本件に関するお問い合わせ先】

EE-Life Store

メールアドレス：eeliftstore@gmail.com

公式サイト：https://greenfunding.jp/ee-life