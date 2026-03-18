TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（本社：東京都港区芝浦四丁目19番1号芝浦アークビル2階、代表取締役：畠山夏輝）は、新刊『生成AI時代の新卒キャリア戦略: 新卒比率90%・平均年齢25歳。AIスタートアップのリアル（TechSuite Books）』をAmazonにて発売しました。なお、Kindle版や紙媒体での閲覧を希望される方はご購入が必要ですが、PDF版は下記より誰でも閲覧が可能です。

生成AI時代の新卒キャリア戦略（PDF版）(https://drive.google.com/file/d/15t7Xvh6flZZ-k516cJ6omyLLXyw-dxK1/view?usp=sharing)

「新卒でAIスタートアップって、どうなの？」

就活の場で、多くの学生からこの質問をいただきます。ChatGPT、Claude、Geminiといった生成AIが、過去に類を見ない速度で社会に浸透するなか、「AIの会社で働く」という選択肢は、もはやエンジニア志望の理系学生だけのものではありません。

TechSuite株式会社は、新卒比率90%、平均年齢25歳、社員の8割が文系出身という組織構成でありながら、生成AIを武器に300社以上のクライアントを支援し、ヤマダホールディングスとの5億円の資本業務提携も実現した急成長スタートアップです。

しかし、スタートアップの実態は外からは見えにくいもの。「給料はどのくらい？」「評価制度は？」「実際に失敗することもある？」--就活生が本当に知りたい情報は、企業の採用ページだけでは手に入りません。

だからこそ本書では、評価制度、失敗談まで、すべてを包み隠さず公開しています。大手企業の安定か、スタートアップの挑戦か。その答えを出すために必要な情報を、一冊にまとめました。

書籍概要- 書名：生成AI時代の新卒キャリア戦略: 新卒比率90%・平均年齢25歳。AIスタートアップのリアル（TechSuite Books）- 著者：畠山 夏輝- 発売日：2026年3月16日- Amazon URL：https://amzn.asia/d/05mimgrx本書の特徴：- 東大卒→外資系証券→英国投資ファンドを経て生成AIスタートアップを創業した著者が、就活生の目線に立って書き下ろした一冊- 24卒・25卒の先輩社員による座談会を収録。入社後のギャップや成長実感を率直に語る- ChatGPT・Claude・Gemini「三刀流」の実務での使い方など、生成AI時代の働き方を具体的に紹介- 成功事例だけでなく、失敗したビジネスアイデアの話も正直に掲載こんな方に読んでほしい：- 「大手かスタートアップか」で迷っている就活生- 生成AIやテクノロジー業界に興味はあるが、文系でも活躍できるのか不安な方- スタートアップの給与・評価制度の実態を知りたい方- 生成AIを使った仕事の現場を具体的にイメージしたい方- 「自分のキャリアを自分で切り拓く覚悟」を持ちたいと考えている方本書の構成

【第1部 なぜ今、AIの会社なのか】 生成AIは100年に一度のイノベーションとも言われています。この変化がキャリア選択にどう影響するのか、そしてなぜ「新卒×AIスタートアップ」という組み合わせに大きな可能性があるのかを解説します。

【第2部 生成AI「三刀流」の仕事術】 ChatGPT・Claude・Geminiを実務でどう使い分けているのか。文系出身メンバーが大半を占めるTechSuiteの現場で実際に使われている生成AIの活用法を紹介します。

【第3部 育成と評価のすべて】 入社前から始まる代表直伝の育成プログラム、VALUE四箇条と自問五則という行動指針、そしてL1～L9のグレード制度と給与レンジ。スタートアップの人事制度を、数字とともに完全公開します。

【第4部 先輩社員のリアル】 24卒・25卒メンバーによる座談会を収録。入社の決め手、入社後に感じたギャップ、成長のきっかけ、そして正直な悩みまで、フィルターなしの声をお届けします。

【第5部 挑戦と失敗の記録】 失敗したビジネスアイデアの話、新規事業立ち上げのプロセス、そしてもうひとつのキャリアパスとしての事業開発。成功だけでは語れないスタートアップのリアルを記録しています。

TechSuiteを選ぶ人にも、選ばない人にも。「自分のキャリアを自分で切り拓く覚悟」を持つきっかけになれば、この本を書いた意味があります。なお、私自身は新卒でアメリカのBofA証券という大手企業に就職をしており、今回そんな私が生成AIスタートアップ（自社）への就職を薦める本を執筆いたしましたが、私が今就活をするならば、間違いなく、生成AIど真ん中の領域を選んだのではないかと考えます。そのくらい生成AIは面白いので、是非キャリア選択の候補として検討を頂ければ幸いです。

著者について

畠山夏輝（TechSuite株式会社 創業者 代表取締役） BofA証券、Permira Advisersを経て2022年に当社を創業。東京大学経済学部卒（2013年）

TechSuite株式会社について

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIをマーケティングや採用に適用し、お客様の集客や採用成功をご支援しております。

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/

新卒採用サイト: https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads