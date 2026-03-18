『生成AI時代の新卒キャリア戦略: 新卒比率90%・平均年齢25歳。AIスタートアップのリアル（TechSuite Books）』をAmazonにて発売しました
TechSuite株式会社（本社：東京都港区芝浦四丁目19番1号芝浦アークビル2階、代表取締役：畠山夏輝）は、新刊『生成AI時代の新卒キャリア戦略: 新卒比率90%・平均年齢25歳。AIスタートアップのリアル（TechSuite Books）』をAmazonにて発売しました。なお、Kindle版や紙媒体での閲覧を希望される方はご購入が必要ですが、PDF版は下記より誰でも閲覧が可能です。
生成AI時代の新卒キャリア戦略（PDF版）(https://drive.google.com/file/d/15t7Xvh6flZZ-k516cJ6omyLLXyw-dxK1/view?usp=sharing)
「新卒でAIスタートアップって、どうなの？」
就活の場で、多くの学生からこの質問をいただきます。ChatGPT、Claude、Geminiといった生成AIが、過去に類を見ない速度で社会に浸透するなか、「AIの会社で働く」という選択肢は、もはやエンジニア志望の理系学生だけのものではありません。
TechSuite株式会社は、新卒比率90%、平均年齢25歳、社員の8割が文系出身という組織構成でありながら、生成AIを武器に300社以上のクライアントを支援し、ヤマダホールディングスとの5億円の資本業務提携も実現した急成長スタートアップです。
しかし、スタートアップの実態は外からは見えにくいもの。「給料はどのくらい？」「評価制度は？」「実際に失敗することもある？」--就活生が本当に知りたい情報は、企業の採用ページだけでは手に入りません。
だからこそ本書では、評価制度、失敗談まで、すべてを包み隠さず公開しています。大手企業の安定か、スタートアップの挑戦か。その答えを出すために必要な情報を、一冊にまとめました。
書籍概要
- 書名：生成AI時代の新卒キャリア戦略: 新卒比率90%・平均年齢25歳。AIスタートアップのリアル（TechSuite Books）
- 著者：畠山 夏輝
- 発売日：2026年3月16日
- Amazon URL：https://amzn.asia/d/05mimgrx
本書の特徴：
- 東大卒→外資系証券→英国投資ファンドを経て生成AIスタートアップを創業した著者が、就活生の目線に立って書き下ろした一冊
- 24卒・25卒の先輩社員による座談会を収録。入社後のギャップや成長実感を率直に語る
- ChatGPT・Claude・Gemini「三刀流」の実務での使い方など、生成AI時代の働き方を具体的に紹介
- 成功事例だけでなく、失敗したビジネスアイデアの話も正直に掲載
こんな方に読んでほしい：
- 「大手かスタートアップか」で迷っている就活生
- 生成AIやテクノロジー業界に興味はあるが、文系でも活躍できるのか不安な方
- スタートアップの給与・評価制度の実態を知りたい方
- 生成AIを使った仕事の現場を具体的にイメージしたい方
- 「自分のキャリアを自分で切り拓く覚悟」を持ちたいと考えている方
本書の構成
【第1部 なぜ今、AIの会社なのか】 生成AIは100年に一度のイノベーションとも言われています。この変化がキャリア選択にどう影響するのか、そしてなぜ「新卒×AIスタートアップ」という組み合わせに大きな可能性があるのかを解説します。
【第2部 生成AI「三刀流」の仕事術】 ChatGPT・Claude・Geminiを実務でどう使い分けているのか。文系出身メンバーが大半を占めるTechSuiteの現場で実際に使われている生成AIの活用法を紹介します。
【第3部 育成と評価のすべて】 入社前から始まる代表直伝の育成プログラム、VALUE四箇条と自問五則という行動指針、そしてL1～L9のグレード制度と給与レンジ。スタートアップの人事制度を、数字とともに完全公開します。
【第4部 先輩社員のリアル】 24卒・25卒メンバーによる座談会を収録。入社の決め手、入社後に感じたギャップ、成長のきっかけ、そして正直な悩みまで、フィルターなしの声をお届けします。
【第5部 挑戦と失敗の記録】 失敗したビジネスアイデアの話、新規事業立ち上げのプロセス、そしてもうひとつのキャリアパスとしての事業開発。成功だけでは語れないスタートアップのリアルを記録しています。
TechSuiteを選ぶ人にも、選ばない人にも。「自分のキャリアを自分で切り拓く覚悟」を持つきっかけになれば、この本を書いた意味があります。なお、私自身は新卒でアメリカのBofA証券という大手企業に就職をしており、今回そんな私が生成AIスタートアップ（自社）への就職を薦める本を執筆いたしましたが、私が今就活をするならば、間違いなく、生成AIど真ん中の領域を選んだのではないかと考えます。そのくらい生成AIは面白いので、是非キャリア選択の候補として検討を頂ければ幸いです。
著者について
畠山夏輝（TechSuite株式会社 創業者 代表取締役） BofA証券、Permira Advisersを経て2022年に当社を創業。東京大学経済学部卒（2013年）
TechSuite株式会社について
TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIをマーケティングや採用に適用し、お客様の集客や採用成功をご支援しております。
会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/
新卒採用サイト: https://techsuite.co.jp/recruit-new-grads