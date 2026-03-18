【檜原村 天光寺】体験修行の感想投稿で願いを託す--護摩木無料プレゼントキャンペーン開始

株式会社からくに

護摩炊きは、願いや煩悩を火に託して焼き清め、心身の浄化と成就を祈る伝統的な修行法です。当院では体験修行にご参加いただいた方を対象に、感想を口コミとしてご投稿いただいた方全員へ、願い事を書いて護摩炊きに使用できる護摩木を一つ進呈するキャンペーンを実施しております。護摩木に込めた祈りは僧侶の読経とともに焚き上げられ、清らかな炎を通じて仏へと届けられます。体験の余韻とともに、さらなる願いの成就をぜひお祈りください。

【護摩木とは】

護摩炊きの際に願いや思いを託して焚き上げるための細長い木札のことです。参拝者は家内安全や厄除け、心願成就などの願意を書き込み、住職が読経とともに火中へと投じます。炎は煩悩や穢れを焼き尽くし、願いを清めて仏へ届ける象徴とされます。一本一本に込められた祈りが重なり合い、場全体に荘厳な気配を生み出すのも特徴です。

報知新聞創刊50周年記念号「月刊ジャイアンツ4月号」に掲載！プロ野球選手が過酷な「滝行」に挑む理由とは

～プロアスリートや著名人が続々と訪れる、心身を鍛え抜く修行の聖地～

新年度、新学期と春には沢山の新生活がスタートする中で滝行や体験修行で来山される方が増えている。読売ジャイアンツの森田駿哉投手と泉圭輔投手も、今シーズンへの決意を胸に当寺で実施した「滝修行」の様子が、報知新聞創刊50周年記念号「月刊ジャイアンツ4月号」にて詳しく紹介されました。

■ なぜ、超一流のプロたちは天光寺の修行を選ぶのか

1月下旬、極寒の中で滝行に臨まれました。

天光寺には、サッカーや野球、卓球、陸上などのプロアスリートだけでなく、お笑いタレントの小籔千豊さんや、YouTuberのヒカキンさん、俳優の原田龍二さんなど多くの芸能人、企業経営者などが訪れ、テレビ取材なども数多く受けております。なぜそのような著名人が天光寺の門を叩くのか。そこには、単なる観光や体験ではない、天光寺ならではの「三つの理由」があります。

1. 「本来の自分」を取り戻し、現状を打開するため

日常生活から隔離された静寂のなかで、激しい水圧に耐える滝行や瞑想を行うことで、雑念を払い、無意識の深い領域に入ることができます 。自分自身を見つめ直し、「本来の自分」や「現状を打開する力」を見つけたいと願う人々にとって、ここは再起の場となっています 。

2. 強靭な精神力と、勝負を分ける「氣」の充実

密教の修法である滝行、三禮、お百度参りなどは、自己の限界を超え、精神的な強さを養うために最適です 。プロのアスリートや経営者は、技術を超えた「心の在り方」や、宇宙の根源的な「氣」を取り入れることで、勝負どころでの集中力を高めています 。

3. 伝統的な智慧を用いた「心のデトックス」

天光寺では、負のエネルギーや不運を寄せ付けないための除霊やお払い、ヒーリングも提供しています 。心身に溜まったネガティブな要素を浄化し、ポジティブな想念に変えることで、最高のパフォーマンスを発揮できる体質へと整えます 。

滝行を終え、スッキリとした様子寺院内にはたくさんの著名人のサインが並ぶ場所も

■ 天光寺について：新年度に向け心身をリセットし、新たな自分へ

天光寺は、滝行のほか、瞑想（阿字観）、写経、密教ヒーリング、企業研修など、現代人が抱えるストレスを解消し、心身を研ぎ澄ますための多様なプログラムを年中無休で提供しています 。

天光寺は、東京都西多摩郡檜原村の深い緑に囲まれた山の中にあります。日常の喧騒から離れたこの地で、年間10,000人以上の方が「自分を見つめ直したい」「強い精神力を養いたい」という願いを胸に、修行に励んでいます 。

1. 心身を整え、新たなステージへ

3月は多くの人々にとって、一年の節目であり、新たなステージへと踏み出す準備の時期です 。天光寺では、春の訪れとともに心に溜まった停滞感を洗い流し、本来の自分へと立ち返るための体験修行プログラムをご用意しています。

滝行やお百度参りで身体を動かし、阿字観瞑想で深く己を見つめることで、雑念を削ぎ落とし、清々しい志を持って新年度のスタートを切ることができます。

2. 本格的な修行プログラムと細やかな指導

天光寺の修行は、伝統的な密教の作法に基づいています 。

滝行（半日/1日）: 山中の滝で真言を唱え、激しい水圧の中で無我の境地を目指します 。初心者や女性、お子様でも安心して参加できるよう、丁寧な作法指導を行っています。

瞑想・写経・写仏: 忙しい現代人が忘れがちな「静寂」と向き合い、集中力を高め、内なる声を聴く時間を設けます 。

創作・薬膳・精進料理: 季節の食材を活かし、すべて料理研究家の住職の手作りで提供される料理は、「食」を通じて心身を整える大切な修行の一環です。

3. 自然のエネルギーに満ちた「東京の奥座敷」

天光寺が位置する檜原村は、都心から約2時間とは思えないほど豊かな自然が残されています 。修行の合間に四季の移ろいを肌で感じ、川のせせらぎや鳥のさえずりに耳を傾けるだけで、五感が研ぎ澄まされていきます。

４．企業研修で「本来の自分」と出会いなおす

天光寺の企業研修は、密教の伝統的な修行をビジネス教育に応用した独自のプログラムです。日常の喧騒から離れた奥多摩の静寂の中で、自己を見つめ直し、社会人としての自覚と精神力を養います。

天光寺企業研修の詳細はこちら(https://www.tenkouji.jp/taiken/te-study/)

５．多様なプログラムをご用意

個人での体験修行はもちろん、企業の新人研修やリーダー研修、また不登校や引きこもりなど心の悩みをお持ちの方の長期滞在まで、幅広く受け入れています。一人ひとりの状況に寄り添い、本来持っている可能性を再び輝かせるためのお手伝いをいたします。

写経をして心を静めますお子様の体験修行も受け付けております。

所在地: 東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1

主な活動: 企業研修、体験修行、滝行、除霊・お祓い、不登校・引きこもり支援

公式サイト:https://www.tenkouji.jp/

本件に関するお問い合わせ先 臼杵山 天光寺 広報担当 電話：042-519-9380