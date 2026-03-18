Vecow、ロボティクスにおけるフィジカルAI推進に向け、Kudanの空間認識技術を統合したターンキーAMR開発キットを発売

Kudan株式会社

Kudan株式会社（以下、Kudan）は本日、組み込みコンピューティングおよびエッジAIソリューションのグローバルリーダーであるパートナーのVecow Co., Ltd.（以下、Vecow）が、Kudanの空間認識およびロボットナビゲーション技術をフルに統合した、自律移動ロボット（AMR）向けターンキー開発プラットフォーム「VTK AMR Dev Kit」を正式にリリースしたことを発表しました。

■ 次世代自律型ロボティクスのための事前統合済みプラットフォーム

「VTK AMR Dev Kit（EDR-1000）」は、高度なエッジコンピューティング、マルチモーダルな知覚、およびAI主導の自律性を、統一されたロボティクス開発環境に統合しています。本プラットフォームは、物理的な世界を理解し相互作用することができる新世代のインテリジェントマシンである「フィジカルAI（Physical AI）」の実現を加速するために特別に設計されました。

従来、自律移動ロボットの開発には、知覚センサ、コンピューティングハードウェア、ナビゲーション向けアルゴリズムといった多数の複雑なサブシステムの統合が必要でした。こうした統合の課題は、多くの場合、開発サイクルを遅滞させ、エンジニアリングの複雑さを増大させる要因となっていました。

「VTK AMR Dev Kit」は、システム統合を大幅に簡素化する事前統合済みのフルスタック・ロボティクス開発プラットフォームを提供することで、以下のプロセスを加速し、これらの障壁を解消します。

製品紹介動画

Vecow社製品紹介ページ

- 迅速なプロトタイピング： コンセプトから実稼働ロボットへの道のりを合理化- アルゴリズム検証： 実環境における堅牢なテストを可能に- システム開発： AI対応マシンに向けた、スケーラブルでモジュール式のアーキテクチャを提供[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rrKHRNO3w24 ]

https://jp.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowCT.aspx?ddsPageID=PRODUCTDTL_JP&dbid=5357113499(https://jp.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowCT.aspx?ddsPageID=PRODUCTDTL_JP&dbid=5357113499)

■コア技術と戦略的コラボレーション

Kudanのコア技術の統合により、本プラットフォームは、複雑で動的な環境においてロボットが信頼性の高い自己位置推定、地図作成（マッピング）、知覚、およびナビゲーションを行うことを可能にします。これは、産業・商業活動における自律型マシンの極めて重要な基盤となります。

さらに、NVIDIAとのコラボレーションにより、本プラットフォームは以下を含む高度なAI機能を実現しています。

- セマンティック理解： 座標を超えて環境のコンテキスト（意味）を理解- 自然言語対話： 大規模言語モデル（LLM）の活用により、直感的なタスクベースの運用を実現

Vecowの産業用エッジコンピューティングにおける専門知識と、Kudanの認識・ナビゲーション機能の融合により、「VTK AMR Dev Kit」は開発者、システムインテグレーター、および研究機関に統合された基盤を提供します。本プラットフォームは、物流自動化や産業検査から、スマートインフラ運用、次世代AIロボティクス研究まで、幅広いアプリケーションをサポートします。

■フィジカルAIエコシステムの加速

「VTK AMR Dev Kit」の発売は、フィジカルAIに不可欠なエコシステム構築に向けた極めて重要な一歩です。エッジコンピューティング、認識技術、および高度なAIモデルを統合することで、ロボットが周囲の環境を真に理解し、相互作用することを可能にします。

インテリジェントな自動化に対する世界的な需要が高まる中、「VTK AMR Dev Kit」のような統合プラットフォームは、ロボティクス・イノベーションを加速させ、世界中でフィジカルAI技術の広範な普及を可能にする上で主要な役割を果たすことが期待されています。

■展示会出展情報：実機デモンストレーションのご案内

本プレスリリースで発表した「VTK AMR Dev Kit」は、以下の各展示会にて公開いたします。会場では、AMR開発キットの実機展示やデモンストレーションを通じて、次世代の自律移動技術をご体験いただけます。

NVIDIA GTC 2026

- 会期： 2026年3月16日（月）～ 3月19日（木）- 会場： サンノゼ コンベンションセンター（米国・カリフォルニア州）- 小間番号： #113

Japan IT Week 春 2026

- 会期： 2026年4月8日（水）～ 4月10日（金）- 会場： 東京ビッグサイト（西ホール 3&4）- 小間番号： W23-43

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【Ｋｕｄａｎ株式会社について】

Kudanは、フィジカルAIの発展を支える空間知覚技術＝「機械の眼」を提供し、次世代デジタルツインとロボットの中核を担います。現実空間を知覚してデジタルツインを生成しAIが理解することで、現場管理のDXや生産性向上に貢献します。また、ロボットが空間をデジタルに知覚し、複雑環境での自律行動を行うための基盤技術も提供しています。

詳細な情報は、Kudanのウェブサイト（https://www.kudan.io/jp/）をご参照ください。

■会社概要

会 社 名：Ｋｕｄａｎ株式会社

証券コード：4425（東証グロース）

代 表 者：代表取締役CEO 項 大雨