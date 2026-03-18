「届出1つの漏れで即営業停止」──業種別の必要届出数を可視化する許認可チェッカーを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycatは、AIで業種別に必要な届出・許認可を一括チェックできる「許認可チェッカー」を許認可ナビ（https://kyoninka.xyz）に新たに公開しました。

飲食店の営業許可、建設業の許可、不動産業の宅建業免許──事業を始める際に必要な届出や許認可は業種によって大きく異なります。総務省の統計によれば、中小企業の許認可関連の行政処分件数は年間数千件に上り、届出の漏れや更新忘れが営業停止につながるケースも少なくありません。

今回公開した許認可チェッカーの特長は以下のとおりです。

- 主要120業種に対応し、業種を選ぶだけで必要な届出・許認可の一覧を即時表示- 届出先（国・都道府県・市区町村）と申請期限を一覧で可視化- 更新が必要な許認可は期限アラートを設定可能- 複数業種を兼業している場合も横断チェックに対応

「何を届け出ればいいのか分からない」「更新期限を忘れて営業停止になりかけた」──こうした課題を抱える中小企業・個人事業主の方に、許認可の見落としリスクを大幅に減らす手段として活用いただけます。

▼ 本件の詳細

https://kyoninka.xyz/news/gyoushu-todokede-checker

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp