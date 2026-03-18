AIエージェントが、あなたの編集部になる--記事制作AIエージェント「sonata」正式版リリース【期間限定3ヶ月無料キャンペーン中】

リリース概要

opus合同会社

opus合同会社（本社：東京都、代表：新居祐介）は、記事制作AIエージェント「sonata（ソナタ）」の正式版を本日2026年3月18日にリリースいたしました。

sonataは、「記事を生成するAI」ではなく、「編集部の機能をまるごと担うAIエージェント」です。20年以上のデジタルメディア制作で培われた編集ノウハウをAIに実装し、企画提案・Web調査・企画書作成・取材依頼書作成・音声文字起こし・記事生成・AI編集・品質分析・エクスポートまで、記事制作の全工程をワンストップで遂行します。

公式サイト：https://sonata-ai.app

「AIで記事が書ける時代」に、なぜsonataが必要なのか

ChatGPTをはじめとする汎用AIの進化により、テキスト生成そのものは誰でもできるようになりました。AIエージェントを自作すれば、さらに高度なタスクも自動化できる時代です。

しかし、インタビュー記事の制作は「文章を生成する」だけでは完結しません。

- 企画力：誰に、何の目的で、どんな切り口で取材するか。企画書や取材依頼書まで含めた「取材前の設計」- 構成力：複数の話者の発言を識別し、読者に伝わるストーリーとして構成する技術- 品質管理：メディア固有のトーン&マナーを統一し、ブランドを維持する運用- チーム運用：編集部として、企画から公開までを組織的に回す業務基盤

これらを汎用AIで再現するには、プロンプト設計・ワークフロー構築・メンテナンスに膨大な時間がかかります。経験豊富な編集者であっても、1記事5,000円以下で使えるsonataのほうが合理的です。その時間は、取材や企画といった人にしかできない仕事に使っていただけます。

また、インタビュー記事の制作経験がない方にとっては、sonataに組み込まれたプロの編集ワークフローそのものが最大の価値になります。「何から始めればいいか分からない」状態から、公開可能な記事までsonataが伴走いたします。

sonataは単なる「AIラッパー」ではありません。プロの"編集の型"を実装した、記事制作に特化したAIエージェントです。

※本プレスリリースの文言もsonataで作成しています

sonataの主な特徴

1. プロの編集ワークフローを丸ごと実装

録音データをアップロードするだけではありません。その前段階--インタビュイーのWeb調査、記事の企画提案、企画書・取材依頼書の自動生成まで、プロの編集者が行う工程をすべてカバー。コンテンツマーケティングのプロが監修したワークフローに沿って進めるだけで、未経験者でもプロ品質の記事を完成できます。

2. 特許出願中の独自技術（特願2025-146411）

高精度話者分離：複数の話者を自動で識別し、「誰が何を言ったか」を正確に記録。汎用AIでは実現できない、インタビュー記事に不可欠な技術

メディア文体学習：メディア固有のトーン・スタイルを自動学習し、記事ごとの品質を統一。使うほど精度が向上

音声⇔記事対比：生成された記事と元の音声の対応箇所を可視化。事実確認が容易に

3. 導入効果

制作時間：87%削減（従来8時間 → 約1時間）

制作コスト：92%削減（1記事あたり約4,100円～）

品質：メディアのトーン学習により、回を重ねるごとに精度が向上

正式版で追加された新機能

クローズドβ版（2026年1月～）でのユーザーフィードバックを反映し、正式版では以下の機能を新たに搭載しました。

テキスト記事生成

インタビュー記事に加え、企業紹介・プロダクト紹介・イベントレポート・プレスリリースなど、テンプレートベースのテキスト記事もAIで生成可能に。AI企画提案とチャット形式でのリファイン機能を搭載し、記事の方向性を対話的に決められます。

記事エクスポート

生成した記事をWord（.docx）・PDF・テキスト形式でエクスポート可能に。既存のワークフローへのスムーズな統合を実現します。

AI編集チャット

生成された記事に対し、チャット形式で修正指示を出すだけでAIが自動的に記事を書き換え。「もっとカジュアルに」「結論を先に」といった自然な言葉で編集できます。

チームコラボレーション

メール招待によるチームメンバーの追加と権限管理に対応。複数メンバーで記事制作を分担できるようになりました。

ドラフト自動保存・共有

記事のドラフトがサーバーに自動同期され、チームメンバー間での共有が可能に。ブラウザを変えても作業を継続できます。

汎用AIやAIエージェント自作との違い

昨今、Claude Codeや、OpenClaw等を活用し、AIエージェントを作成したり、Skillsと呼ばれるワークフローを自作して運用する形が増えています。sonataは、汎用AIだけでなく、そうした自作AIエージェントに対しても優位性があります。

料金プラン

まずは月に1記事を作成できる無料のFreeプランから、毎日のように記事を作成できるBusinessプランまでご用意しています。

「もっと使いたい」といったケースは個別にお問い合わせください。

正式リリース記念キャンペーン

3月中にお申し込みの方を対象に、Growthプラン（月額24,800円）を3ヶ月間無料で提供いたします。

対象：2026年3月31日までに新規登録された方

条件：審査制での受付

応募方法：sonata公式サイトよりサインアップ後、キャンペーンコードを入力

▶ 詳細・お申し込み：https://sonata-ai.app

想定利用シーン

今後の展開

- オウンドメディア：顧客事例、導入事例、対談記事を低コスト・高頻度で制作- 採用広報：社員インタビュー、代表メッセージ、カルチャー記事を専任ライターなしで内製化- BtoBマーケティング：導入企業の声をコンテンツ化し、営業資料として活用- 出版社・編集プロダクション：取材前の企画・調査工程を効率化し、編集者が本来の仕事に集中- フリーランス編集者・ライター：制作キャパシティの拡大。1人で複数メディアを運用可能に- メディア運営の立ち上げ：記事制作の経験がなくても、プロ品質の記事制作を即日開始

2026年4月以降、WordPress連携プラグインの提供や、記事テンプレート機能の拡充、動画インタビューからの記事自動生成など、さらなる機能拡充を予定しています。

そして、SEO分析やアクセス解析に基づく記事企画の自動サジェスト～記事作成、インタビュイーの人選提案など、AIエージェントがメディアの状況を把握し、自律的に設定した目的に応じたメディア戦略を提案し、編集部の運営そのものを担うプロダクトへと進化していきます。

代表コメント

opus合同会社 代表 新居祐介：

「AIの進化により、テキストを生成すること自体は誰でもできるようになりました。AIエージェントを自作すれば、さらに高度なことも可能です。しかし、インタビュー記事の制作は"書く"だけでは終わりません。誰に取材するかの企画、取材依頼書の作成、複数話者の発言の構成、メディアトーンの統一--この一連の"編集の型"こそが、記事の品質を決めます。

sonataは、私をはじめとする、コンテンツマーケティング・オウンドメディア運営のプロ達の制作現場で培ってきた編集ノウハウを、AIエージェントとしてパッケージしたサービスです。経験豊富な編集者にとっては制作コストを劇的に下げるパートナーとして、初めてメディア運営に取り組む方にとってはプロの編集部を丸ごと手に入れるような体験として、お使いいただければ幸いです。」

セキュリティへの取り組み

sonataは、機密情報を扱うサービスとして、セキュリティを最重視しています。

会社概要

- 脆弱性診断・マルウェアスキャンの定期実施- AI提供元（Anthropic社・OpenAI社）のAPIはデータの学習利用を行わない設定を適用- 音声データ・記事データは暗号化して保管し、他社との共有は一切行いません

会社名： opus合同会社

代表者： 新居 祐介

設立： 2024年9月

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷宮益坂2-19-15 宮益坂ビルディング609

事業内容： AIを活用したコンテンツマーケティング事業

- sonata: インタビュー音声からの記事生成AIプラットフォーム

- rondo: プロフェッショナルコンテンツ制作サービス

- etude: メディアトレーニング・コミュニティプログラム

特許： インタビュー記事生成支援装置および方法について特許出願中（特願2025-146411）

URL：

- http://opus-inc.jp

- https://lp.sonata-ai.app/