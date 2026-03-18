CAGR14.7%成長が意味する産業構造の転換：3D構造光カメラ市場、2032年12.77億米ドルに向けた三次元化の加速
3D構造光工業用カメラとは、投影した構造化光パターンの変形を高精度に解析することで、対象物の三次元形状を高速かつ非接触で取得する産業用ビジョンシステムである。従来の二次元画像処理では把握が困難であった高さ、奥行き、曲率といった立体情報をリアルタイムに取得できる点が最大の特長であり、精密検査、ロボット誘導、品質管理、リバースエンジニアリングなど幅広い用途で不可欠な存在となっている。特に製造現場では、人手に依存していた検査工程を自動化・定量化する手段として導入が進み、安定品質と生産効率の両立を実現する技術基盤として位置付けられている。近年はセンサーの高解像度化、演算アルゴリズムの高度化、AIとの統合が進み、単なる撮像装置ではなく、空間情報を価値に変換するインテリジェントな工業インフラへと進化している。3D構造光工業用カメラは、スマートファクトリーを支える視覚神経として、製造業の競争力を根底から支える存在である。
緩やかだが確実に拡大する三次元化の波
LP Information調査チームの最新レポートである「世界3D構造光工業用カメラ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598855/industrial-3d-structured-light-camera）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが14.7%で、2032年までにグローバル3D構造光工業用カメラ市場規模は12.77億米ドルに達すると予測されている。この安定した成長を支える最大の要因は、製造業全体で進行する自動化・省人化の潮流である。特にEV、半導体、電子部品、精密機械分野では、微小な形状差異を高速で検出する需要が増大している。一方で、市場制約としては導入コスト、現場ごとのカスタマイズ負荷、照明条件や材質に起因する測定難易度が挙げられる。加えて、3Dデータ処理に関する人材不足や、既存設備との統合リスクも無視できない。しかし、これらの課題は市場停滞要因ではなく、ソフトウェア、AI、システムインテグレーション能力を備えた企業が優位に立つための競争条件として機能している。結果として、市場は価格競争ではなく価値競争の色合いを強めている。
図. 3D構造光工業用カメラ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344533/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344533/images/bodyimage2】
図. 世界の3D構造光工業用カメラ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、3D構造光工業用カメラの世界的な主要製造業者には、Hexagon、Shining 3D、ZEISS、Revopoint、Mech-Mind Robotics、Orbbec Inc.、Mega Phase Industrial Inspection Technology (Shanghai)、Artec 3D、Cognex、Zividなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約52.0%の市場シェアを持っていた。
技術力とブランド力が分ける競争の序列
3D構造光工業用カメラ市場は、明確な技術階層とブランド認知によって形成されている。Hexagon、Shining 3D、ZEISSといった上位企業は、計測精度、信頼性、グローバル販売網を武器に幅広い産業分野で存在感を示している。Revopoint、Artec 3D、Faro Technologiesは、可搬性や使いやすさを強みとし、研究・設計用途で評価を高めている。Cognex、Photoneo、Zivid、LMI Technologiesなどは、ロボットビジョンやインライン検査向けに特化した製品群を展開し、システム統合力で差別化を図る。一方、中国系企業や新興プレイヤーは、コスト競争力とアプリケーション適応力を背景に市場浸透を進めている。本市場では単純なシェア拡大よりも、特定用途でのデファクト化が競争優位を決定づける構造が鮮明になっている。
緩やかだが確実に拡大する三次元化の波
LP Information調査チームの最新レポートである「世界3D構造光工業用カメラ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/598855/industrial-3d-structured-light-camera）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが14.7%で、2032年までにグローバル3D構造光工業用カメラ市場規模は12.77億米ドルに達すると予測されている。この安定した成長を支える最大の要因は、製造業全体で進行する自動化・省人化の潮流である。特にEV、半導体、電子部品、精密機械分野では、微小な形状差異を高速で検出する需要が増大している。一方で、市場制約としては導入コスト、現場ごとのカスタマイズ負荷、照明条件や材質に起因する測定難易度が挙げられる。加えて、3Dデータ処理に関する人材不足や、既存設備との統合リスクも無視できない。しかし、これらの課題は市場停滞要因ではなく、ソフトウェア、AI、システムインテグレーション能力を備えた企業が優位に立つための競争条件として機能している。結果として、市場は価格競争ではなく価値競争の色合いを強めている。
図. 3D構造光工業用カメラ世界総市場規模
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図. 世界の3D構造光工業用カメラ市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、3D構造光工業用カメラの世界的な主要製造業者には、Hexagon、Shining 3D、ZEISS、Revopoint、Mech-Mind Robotics、Orbbec Inc.、Mega Phase Industrial Inspection Technology (Shanghai)、Artec 3D、Cognex、Zividなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約52.0%の市場シェアを持っていた。
技術力とブランド力が分ける競争の序列
3D構造光工業用カメラ市場は、明確な技術階層とブランド認知によって形成されている。Hexagon、Shining 3D、ZEISSといった上位企業は、計測精度、信頼性、グローバル販売網を武器に幅広い産業分野で存在感を示している。Revopoint、Artec 3D、Faro Technologiesは、可搬性や使いやすさを強みとし、研究・設計用途で評価を高めている。Cognex、Photoneo、Zivid、LMI Technologiesなどは、ロボットビジョンやインライン検査向けに特化した製品群を展開し、システム統合力で差別化を図る。一方、中国系企業や新興プレイヤーは、コスト競争力とアプリケーション適応力を背景に市場浸透を進めている。本市場では単純なシェア拡大よりも、特定用途でのデファクト化が競争優位を決定づける構造が鮮明になっている。