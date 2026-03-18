民間宇宙開拓時代到来！代表TAICHIがバイキングエデン「3/11神戸発横浜着南国の?薫る、九州・四国クルーズ8泊9?」に乗船し「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」第3回目の講演を実施
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、2026年3月17日に、クルーズ船「バイキング・エデン」での特別講演「ユニバーサル時代の到来-民間宇宙革命が創る近未来」の第3回目の講演として、「重力を制するものは宇宙を制する」と題して講演を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344536/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344536/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344536/images/bodyimage3】
当日は、「重力を制するものは宇宙を制する」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●宇宙は無重力ではないっていうことを知って衝撃でした。言われてみればそうですね。なぜ学校などでちゃんと教えないのか不思議です。
●重力が変わるっていうのがイメージしづらいですね。宇宙に行って体験してみたいです。
●宇宙は全く考えたことがなかったので、今日の講義はとても難しかったです。これから勉強してみます。
●寄港地の下船準備をしていて講義会場に行けなかったので、部屋のテレビで観ました。1回では理解できなかったので、録画を2回観ました。宇宙は無重力ではないっていうのを覚えておきます。
●地球をソフトボール、月をピンポン玉に例えている図がとてもわかりやすかったです。
●宇宙船の中が無重力になるのはわかったのですが、宇宙船の外に浮いている宇宙飛行士はなんで浮いているのですか？
●名古屋で下船してしまうので、最後の4回目の講義は出られないのですが、頑張ってください！
【第3回講演概要】
演題 「重力を制するものは宇宙を制する」
内容 無重力は0G、地球は1G、ジェット機で2G、ロケットで3G、月は1/6G、火星は1/3G・・・いったい「G」ってなに？これからの宇宙時代は重力が色々変わる環境に触れることが増えていきます。これまで全く意識していなかった新しい単位「G」の可能性について考えてみましょう。
日時 2026年3月17日（火） 11時00分～11時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール
第1回（3/14 9:00-）東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる
第2回（3/16 16:00-）スターシップによって実現する月旅行と火星移住計画
第3回（3/17 11:00-）重力を制するものは宇宙を制する
第4回（3/18 16:00-）文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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当日は、「重力を制するものは宇宙を制する」と題して、約45分の講演を行いました。
【講演後の感想＆質問】
●宇宙は無重力ではないっていうことを知って衝撃でした。言われてみればそうですね。なぜ学校などでちゃんと教えないのか不思議です。
●重力が変わるっていうのがイメージしづらいですね。宇宙に行って体験してみたいです。
●宇宙は全く考えたことがなかったので、今日の講義はとても難しかったです。これから勉強してみます。
●寄港地の下船準備をしていて講義会場に行けなかったので、部屋のテレビで観ました。1回では理解できなかったので、録画を2回観ました。宇宙は無重力ではないっていうのを覚えておきます。
●地球をソフトボール、月をピンポン玉に例えている図がとてもわかりやすかったです。
●宇宙船の中が無重力になるのはわかったのですが、宇宙船の外に浮いている宇宙飛行士はなんで浮いているのですか？
●名古屋で下船してしまうので、最後の4回目の講義は出られないのですが、頑張ってください！
【第3回講演概要】
演題 「重力を制するものは宇宙を制する」
内容 無重力は0G、地球は1G、ジェット機で2G、ロケットで3G、月は1/6G、火星は1/3G・・・いったい「G」ってなに？これからの宇宙時代は重力が色々変わる環境に触れることが増えていきます。これまで全く意識していなかった新しい単位「G」の可能性について考えてみましょう。
日時 2026年3月17日（火） 11時00分～11時45分
場所 クルーズ船バイキング・エデン船内「ザ・スター・シアター」
対象 乗船者
■講演スケジュール
第1回（3/14 9:00-）東京からロサンゼルスまで32分で行ける時代がやってくる
第2回（3/16 16:00-）スターシップによって実現する月旅行と火星移住計画
第3回（3/17 11:00-）重力を制するものは宇宙を制する
第4回（3/18 16:00-）文化と歴史が宇宙と未来をつくる！ユニバーサル時代の先駆者へ
ASTRAXでは、対面・オンラインに関わらず、学校や塾などの教育機関をはじめ、企業・団体、自治体などからの宇宙教育講座や講演の依頼を随時受け付けています。
また、テーマについても、今回のように宇宙旅行や宇宙ビジネスだけでなく、夢の実現思考法、うつ病やいじめの悩みの克服、男女共同参画関連など、さまざまなテーマで講演や講座を行っており、皆様から大変好評をいただいています。
ご依頼のご相談につきましては、お気軽にご連絡ください。
講演やイベントなどの依頼の詳細については、以下のリンクをご参照ください。
https://www.astrax-lecture.space
『宇宙といえばASTRAX！』
ASTRAXは、今後も人類全体の経済圏（生活圏）を宇宙に拡大させるとともに、地球上の平和と生活環境の改善や向上を目指し、民間の力で様々な宇宙サービスを提供してまいります。
【ASTRAX会社概要】
会社名：株式会社ASTRAX
代表者：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地）
所在地：神奈川県鎌倉市
URL：https://astrax.space
事業内容：民間宇宙開拓事業全般及び宇宙サービスプラットフォームの提供
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社ASTRAX
担当者：CEO秘書・星エリカ
E-Mail：erica.hoshi@astrax.space
配信元企業：株式会社ASTRAX
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