令和７年12月に大阪・関西万博から移植された 「サバルヤシ」の藁の取り外しと、記念碑の設置を行います

　令和７年（2025年）12月２日に市内の造園業者である西部造園土木株式会社より、大阪・関西万博のインドネシアパビリオンで展示されていた「サバルヤシ」１本が贈呈されました。

　贈呈された直後は、樹木の休眠時期であるため藁で包まれていましたが、気温も暖かくなってきたため、藁の取り外しを行います。

　また、今回の寄付に関する記念碑を同時に設置します。

　記念碑は「サバルヤシ」同様、西部造園土木株式会社より、寄贈いただきます。

 

１ 施工日について

　⑴日時 令和８年３月26日(木) ９時00分から10時30分

　　※26日が雨の場合は27日(金)に行います。

　⑵場所 橘公園（尼崎市東七松町１丁目22－22）

　⑶施工会社 西部造園土木株式会社

　⑷施工内容 藁の取り外し、記念碑の設置

 

２ 寄贈品について

サバルヤシに関する石碑１基

（サバルヤシの付近に設置します。）