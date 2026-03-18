令和７年12月に大阪・関西万博から移植された 「サバルヤシ」の藁の取り外しと、記念碑の設置を行います

令和７年（2025年）12月２日に市内の造園業者である西部造園土木株式会社より、大阪・関西万博のインドネシアパビリオンで展示されていた「サバルヤシ」１本が贈呈されました。

贈呈された直後は、樹木の休眠時期であるため藁で包まれていましたが、気温も暖かくなってきたため、藁の取り外しを行います。

また、今回の寄付に関する記念碑を同時に設置します。

記念碑は「サバルヤシ」同様、西部造園土木株式会社より、寄贈いただきます。

１ 施工日について

⑴日時 令和８年３月26日(木) ９時00分から10時30分

※26日が雨の場合は27日(金)に行います。

⑵場所 橘公園（尼崎市東七松町１丁目22－22）

⑶施工会社 西部造園土木株式会社

⑷施工内容 藁の取り外し、記念碑の設置

２ 寄贈品について

サバルヤシに関する石碑１基

（サバルヤシの付近に設置します。）