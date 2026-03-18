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令和７年12月に大阪・関西万博から移植された 「サバルヤシ」の藁の取り外しと、記念碑の設置を行います
令和７年（2025年）12月２日に市内の造園業者である西部造園土木株式会社より、大阪・関西万博のインドネシアパビリオンで展示されていた「サバルヤシ」１本が贈呈されました。
贈呈された直後は、樹木の休眠時期であるため藁で包まれていましたが、気温も暖かくなってきたため、藁の取り外しを行います。
また、今回の寄付に関する記念碑を同時に設置します。
記念碑は「サバルヤシ」同様、西部造園土木株式会社より、寄贈いただきます。
１ 施工日について
⑴日時 令和８年３月26日(木) ９時00分から10時30分
※26日が雨の場合は27日(金)に行います。
⑵場所 橘公園（尼崎市東七松町１丁目22－22）
⑶施工会社 西部造園土木株式会社
⑷施工内容 藁の取り外し、記念碑の設置
２ 寄贈品について
サバルヤシに関する石碑１基
（サバルヤシの付近に設置します。）