株式会社YTE(本社：大阪府大阪市)は、今年も「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」を、MIRAIZA大阪城1Fの大阪城本陣にてオープンいたしました。店内には、今回のイベントビジュアル3種を使用した装飾がふんだんに施されており、「名探偵コナン」の世界観を存分にご体感いただける特別なショップとなっております。また、キャラクターパネルなど思わず写真を撮りたくなるフォトスポットも設置しており、「名探偵コナン」ファンの皆さまにお楽しみいただける空間をご用意しています。ぜひこの機会に、「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」へご来場ください。





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《SHOP概要》

【販売期間】2026年3月6日(金)～8月31日(月)

【実施店舗】MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣

【営業時間】9：00～17：30(フードコーナーは9：30～17：30/ラストオーダーは16：45)

【休業日】 期間中なし

【企画】 株式会社YTE

【運営】 株式会社寺子屋

TEL：0120-975-316(一般のお問い合わせ)

※株式会社寺子屋 お客様相談室(平日10：00 - 17：00)

【アクセス】 https://miraiza.jp/access

【公式X(旧Twitter)】 https://x.com/CONAN_OSAKA_JO

【イベントHP】 https://osakajohonjin.jp/









《メインビジュアル》





コナン2026_横長告知画像_メインビジュアル





大好評の戦国時代の衣装を身にまとった描き下ろしビジュアルもさらにパワーアップ！

本描き下ろしビジュアルを使用した商品のイベント先行販売も開始いたしました。









《場内風景》

グッズコーナーでは、今回のイベントビジュアルを用いた装飾やフォトスポットを設置。「名探偵コナン」の世界観を感じながらお買い物を楽しめる空間となっています。





店内撮影グッズコーナー





フードコーナーでは、ネオン中華飯店の装飾に包まれた撮影スポットや、ぬい撮りを楽しめるスポットをご用意。特別な空間でフードメニューをお楽しみいただけます。





店内撮影フードコーナー





《商品詳細》





戦国等身1





【アクリルスタンド(江戸川コナン・灰原哀)】 各2,200円(税込)

【アクリルスタンド(工藤新一・毛利蘭・安室透)】各2,750円(税込)

ジオラマスタイルと腰掛けスタイルの2WAYで楽しめるアクリルスタンドです。

※商品には購入制限がある場合がございます。

※4月中旬より全国のアニメショップや映画館でも購入できます。





戦国等身2





【ちょいでか缶バッジ(全5種)】各660円(税込)

描き下ろしビジュアルを使用した、直径75mmの大きめ缶バッジです。

※商品には購入制限がある場合がございます。

※4月中旬より全国のアニメショップや映画館でも購入できます。









【アクリルキーホルダー(全5種)】各660円(税込)

アクリルの透け感がオシャレなアクリルキーホルダーで、ご自身用にも、お土産にもオススメです。

※商品には購入制限がある場合がございます。

※4月中旬より全国のアニメショップや映画館でも購入できます。





戦国かるた1





【トレーディングアクリルプレート(全14種)】各880円(税込)

付属のスタンドパーツで立てて飾ったり、写真に写しこませたり、楽しみ方は自由自在です。

BOX A(7種入り)(江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・灰原哀・赤井秀一)

BOX B(7種入り)(江戸川コナン・世良真純・安室透・松田陣平・萩原研二・萩原千速・横溝重悟)

※BOX購入で7種揃います。

※商品には購入制限がある場合がございます。

※本商品ブラインド仕様となります。









【アクリルキーホルダー(全13種)】各660円(税込)

お土産にも自分用にも最適の、デフォルメデザインのアクリルキーホルダーが登場しました。

※商品には購入制限がある場合がございます。





戦国かるた2





【御朱印帳】1,980円(税込)

御朱印を記帳するだけでなく、スタンプブックとしてもご活用いただけます。

※商品には購入制限がある場合がございます。









【トレーディングミニ色紙(全14種)】各660円(税込)

デフォルメキャラクターのアートを堪能できるコレクタブルなミニ色紙です。

BOX A(7種入り)(江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・灰原哀・赤井秀一)

BOX B(7種入り)(江戸川コナン・世良真純・安室透・松田陣平・萩原研二・萩原千速・横溝重悟)

※BOX購入で7種揃います。

※商品には購入制限がある場合がございます。

※本商品ブラインド仕様となります。





ネオン中華飯店1





【Tシャツ(全2種)】各3,300円(税込)

ネオン中華飯店アートのキャラクターたちを、背面にデザインしています。

カラー(ホワイト・グリーン)

サイズ(S・M・L・LL)

※商品には購入制限がある場合がございます。





ネオン中華飯店2





【フードぬいぐるみポーチ 角煮まん/桃まん/タピオカ(全3種)】各1,980円(税込)

思わず触りたくなるフォルムで、小物を入れてかわいく持ち歩きできます。

※商品には購入制限がある場合がございます。









【ダイカットステッカー(全10種)】各440円(税込)

貼るだけで、いつもの持ち物がちょっと特別に感じられるダイカットステッカーです。

※商品には購入制限がある場合がございます。





フード1





【豚角煮まん】1,080円(税込)

とろとろ角煮の甘辛い味わいがバンズの甘みと溶け合う、満足感たっぷりの豚角煮まんです。1セット2個入り。

※当商品はおひとり様1回につき2セットまでの購入とさせていただきます。









【点心2種盛り(もも饅頭/ごま団子)】756円(税込)

ほっとひと息つきたい時におすすめの、もも饅頭1個とごま団子2個の盛り合わせセットです。

※当商品はおひとり様1回につき2セットまでの購入とさせていただきます。





フード2





ストローチャーム





【ドリンク各種(トレーディングアクリルストローチャーム付き)】各880円(税込)





【タピオカ黒糖ミルク】

沖縄産黒糖を使用した、コク深い黒糖ミルクです。





【マンゴープリンミルク】

濃厚でトロピカルなマンゴーの味わいです。





【タピオカベリージャスミンティー】

ジャスミンティーのすっきりした後味に、ベリーの爽やかな酸味が感じられます。





【杏仁ミルク】

濃厚でなめらかな杏仁ミルクの底に、柔らかい杏仁豆腐が入っています。





※ドリンク1杯のご購入でアクリルストローチャームが必ず1つついてきます。

※アクリルストローチャームは10種からランダムでのお渡しとなります。

※ドリンクがなくなり次第、アクリルストローチャームの配布は終了となります。

※当商品はおひとり様1回につき1種類2個までの購入とさせていただきます。









●権利表記

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996