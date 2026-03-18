SNS運用管理ツール「TAGRU（タグル）」を運営する株式会社福禄寿（本社：石川県金沢市、代表取締役：中島慶樹）は、米Anthropic社が提唱するオープンプロトコル「Model Context Protocol（MCP）」に対応したサーバーを2026年3月末より提供開始いたします。TAGRUは、コンセプトに「SNS運用をAIと共に。」を掲げ、設計段階からAIとの協調を前提に構築されたAIネイティブなSNS運用管理ツールです。今回のMCPサーバー提供により、TAGRU内部のAI機能に加え、ユーザーが日常的に活用しているClaude、ChatGPT、Geminiといった外部AIがTAGRUの機能を直接操作できるようになります。AIと人間がシームレスに手を取り合う、新しい時代の運用スタンダードを提案します。

TAGRUの設計思想

これまでのSNS管理ツールは、人間が効率的に「操作・管理」することを中心に進化してきました。それに対し、後発のTAGRUは、最初から「AIがシステムと連携し、人間のパートナーとして動く」ことを想定した柔軟な設計思想を持っています。1. AIネイティブなデータ構造TAGRUは、ブランドの根幹となる「ピラー（投稿の柱）」管理や、詳細な分析ロジックをAIが理解しやすい形で保持しています。このため、外部AI（Claude等）と接続した際も、ブランドの文脈を深く汲み取った精度の高い運用代行が可能になります。2. 「TAGRUのAI」×「普段使いの外部AI」の相乗効果- TAGRUのAI： SNS運用の専門家として、ツール内で最適な投稿案を自動生成・分析。- 外部AI（MCP連携）： ユーザーの秘書として、Claude、ChatGPT、Geminiを通じて、対話形式でTAGRUの実務（投稿予約・素材アップロード等）を指示・完結。

3月末より「AIエージェント」が代行する実務一覧

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=U9JFGlh-w8I

- MCPサーバーを介して、主要AIチャットから以下のTAGRU機能を「道具」として直接操作させることが可能です。- 接続ワークスペースの確認、およびブランドの指針となる「ピラー（投稿の柱）」の取得(クリエイティブ登録の自動化)。- 下書きの作成：AIチャット内でのアイデアを、そのままTAGRUへ保存。- 画像・動画のアップロード：AIが生成・加工したメディア素材を直接格納。過去投稿・予約投稿の参照：これまでの傾向やスケジュールをAIが把握。分析データの取得：最新のパフォーマンス詳細をAIが読み取り、改善策を提示。

今後の展望：管理画面に縛られない、自由な運用体験へ

「SNS運用をAIと共に。」というビジョンのもと、TAGRUは人間が管理画面での単純作業に費やす時間を最小化し、よりクリエイティブな戦略立案に集中できる環境を目指しています。2026年3月末のMCPサーバー提供により、ユーザーは自身の使い慣れたAI（Claude / ChatGPT / Gemini）をパートナーとして、TAGRUという強力なエンジンを最大限に活用できるようになります。AIと共に歩む新しいSNS運用の形を、TAGRUが切り拓きます。