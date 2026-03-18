全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日曜よる7時から放送中の「日曜アニメ劇場」にて、劇場総集編『SSSS.GRIDMAN』、劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』、劇場版『グリッドマン ユニバース』を4月5日（日）より3週連続で放送します。

無料放送初登場！4月の「日曜アニメ劇場」は、『グリッドマン』シリーズを3週連続放送！

1993年から放送された特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』を原作とし、現代的に再構築されたアニメシリーズの集大成。『SSSS.GRIDMAN』『SSSS.DYNAZENON』両作品で描かれた若者たちの葛藤と成長、怪獣との戦いを経て、二つの世界が交差する『グリッドマン ユニバース』へと繋がる物語を描く。電脳世界を舞台に、「選択」と「つながり」をテーマに紡がれるヒーロー譚。

放送スケジュール

■「日曜アニメ劇場」毎週日曜よる7時～4月5日 劇場総集編『SSSS.GRIDMAN』4月12日 劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』4月19日 劇場版『グリッドマン ユニバース』★放送予定はホームページもあわせてご確認ください。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

掲載時のお願い

＜コピーライト＞劇場総集編『SSSS.GRIDMAN』 ©円谷プロ ©2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』 ©円谷プロ ©2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会劇場版『グリッドマン ユニバース』 ©円谷プロ ©2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします。■作品紹介画像のトリミングは不可とします。■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。