ドラッグストアトモズ 『トモズ尻手駅前店』オープン 尻手駅徒歩1分
株式会社トモズ
- 店舗名 トモズ尻手駅前店
- 住所 〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-114-1 サミットストア尻手駅前店1階
- 電話番号 044-272-7814
- 営業時間 全日 10:00～22:00
- JR南武線「尻手駅」 徒歩1分
- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/272/)
JR南武線の尻手駅から徒歩1分のところに、「トモズ尻手駅前店」がオープンいたしました。
当店は、同グループの「サミットストア尻手駅前店」1階に位置し、お買い物の際にはサミットストアと共通の「STポイント」をご利用いただけます。
また、お客様に便利にご利用いただけるよう、日用雑貨やベビー・介護用品など、日常生活に欠かせないアイテムはもちろん、化粧品やシーズン品なども豊富に取り揃えております。
近隣にお住まいのみなさまの暮らしのよりどころとなれるような店舗を目指してまいります。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
【店舗概要】
- 店舗名 トモズ尻手駅前店
- 住所 〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3-114-1 サミットストア尻手駅前店1階
- 電話番号 044-272-7814
- 営業時間 全日 10:00～22:00
【交通アクセス・店舗ホームページ】
- JR南武線「尻手駅」 徒歩1分
- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/272/)
【About トモズ】
首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。
お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。