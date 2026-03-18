アトア 5 周年！感謝を込めた Anniversary Year がスタート！

株式会社アクアメント

AQUARIUM × ART atoa（以下：アトア）は、今年開業 5 周年を迎えるにあたり、2026年をAnniversary Year と位置づけ、約 1 年をかけてたくさんの周年企画を開催します！

日頃のご愛顧への感謝を込め 5 周年記念グッズの販売や一部ゾーンのリニューアルを計画します。今回はその一部情報を発表いたします。

テーマは……

“コラボ『アトア×○○○』”

アクアリウムとアートが融合するアトアでは、従来の水族館の枠にとらわれず、異なる分野との融合（コラボ）によって、新たな体験価値「水族館＋αの文化体験」の創出に挑戦してきました。水族館を目的に訪れた方がアートに触れて楽しんだり、アート空間に魅力を感じて来館された方が生きものの面白さに気付いたりと、アトアはさまざまな興味や好奇心が交わる場所となっています。 そうした背景から、今回の 5 周年では「コラボ」をテーマに 掲げ、アトアならではの新しい体験や企画を展開していきます。

【５周年ロゴ】

アートといきものたちが共存するアトアがコンセプトです

この“5 周年”という大きな節目を迎えられるのは、これまで足を運んでくださったお客様、そして支 えてくださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

今回発表する企画のほかにも、たくさんの企画を準備しています。随時発表していきますのでお楽し みに！

すでにアトアにお越しいただいたことのある方も、これから訪れる予定の方も、5 周年という特別な一 年を通して、新しいアトアとの出会いをぜひお楽しみください。

＊開業記念日は 10 月 29 日（2021 年 10 月 29 日開業）

＜５周年スペシャル企画概要＞

5 周年アニバーサリー装飾が登場！

■全長約５ｍのアート鯉のぼりが大空を優雅に泳ぐ

アトアが入る KPM 前には、カラフルな鯉のぼりが登場。 5 周年にかけて、全長約５ｍの 5 匹の鯉のぼりが皆さまをお迎えします。 オリジナルの鯉のぼりは、顔立ちは伝統的なスタイルを継承しつつも、生息地や分類、大きさなどにこだわらない多様な生きもののモチーフをデザインいたしました。 そして、鯉のぼりに大きくあしらったのは、金太郎ではなくフンボルトペンギ ンです。まさに生きものとアートが融合した世界のどこにもない鯉のぼりです。

・展示期間：3 月 18 日（水）～

・展示場所：神戸ポートミュージアム 海側緑地広場

■5 周年限定フラワーアート

アトアのロゴ前にはフォトスポットが登場。フラワーアレンジメ ントで“5 周年＝ゴール”ではなく、ここからさらに深く美しく進化していく姿を表現しています。深海に差し込む光が空間を巡り、未来へと続く世界観を演出しています。

・展示期間：3 月 18 日（水）～

・展示場所：アトア 2 階入口のロゴサイン周辺

5 周年記念 新グッズ・カフェメニュー登場

■アトア×ケンミン食品

地元・神戸を代表するケンミン食品とアトアがタッグを組み、5 周年注目のコラボレーショングッズが 誕生します！

・販売時期：7 月予定

・販売場所：1 階ミュージアムショップ

※販売時期については前後する可能性がございます

■ポストカード 5 枚セット（500 セット限定）

アトアで暮らす生きもの 5 種が、魅力あふれるポストカードになりました。 5 周年を記念した特別な限定デザインとして、500 セット限定で販売。アトア来館の思い出やコレクシ ョンにもおすすめです。

・販売期間：4 月予定

・販売価格：1,000 円（税込）

・販売場所：アトア LAB ショップ

■証明写真風シール

アトアで人気のコツメカワウソとフンボルトペンギンが、思わず集めたくなる証明写真風シールになっ て登場。5 周年を記念した新たなグッズで、ここでしか手に入らない特別なアニバーサリーアイテムで す。

・販売期間：4 月予定

・販売価格：700 円（税込）

・販売場所：アトア LAB ショップ

他にも、ミュージアムショップにて５周年グッズが続々登場します！

カフェメニュー

アトアカフェに『５周年限定』メニューが登場！ 球体水槽「AQUA TERRA」をイメージした「わらびもちドーナツ」や、大人から子供まで人気のココアに 5 周年アニバーサリーのロゴとマッチした華やかな色彩のトッピングを行ったココアド リンクを販売します。

・販売開始：3 月 27 日(金)～

・価格：各７８０円

「ELEMENTS 精霊の森」がリニューアル！

わらびもちドーナツ（左）・カラフルアニバココア アイス（中）/ホット（右）

館内にある 8 つのゾーンのうちの 1 つ、樹海の森をイメージしたゾーン「ELEMENTS」のリニューア ルが決定しました。2026 年 7 月上旬、新たな姿へと生まれ変わる予定です。 ELEMENTS は、森をイメージした空間の中で、日中にはアルダブラゾウガメが散歩する姿も見られる 人気のゾーンです。今回のリニューアルでは、この空間にどのような変化が訪れるのか。 新たに生まれ変わる「ELEMENTS」に、ぜひご期待ください。（詳細は改めて発表予定）

AI でカピバラの行動を解析！？新たなお客様体験ゾーンが登場

株式会社神戸デジタル・ラボとのコラボレーションにより、AI を用いた体験コンテンツが新たに登場し ます。カピバラ水槽近くに設置したタブレットを使って、カピバラがどこで何をしているのかをお客様に入力していただきます。お客様ひとりひとりの入力データが、今後の AI による行動分析に役立ちま す。将来的に飼育環境や展示の改善に繋げたいと考えています。（詳細は改めて近日発表予定）

周辺施設とつながる特別コラボ展

■神戸税関コラボイベント

アトアにて税関に関するパネルや偽ブランド品、ワシントン条約 該当物品、不正薬物隠匿状況などを特別展示予定です。神戸税関 のキャラクター「カスタムくん」とアトアのマスコットキャラク ター「スピ」のグリーティングも実施します。

・開催期間：2026 年 4 月 26 日（日）

・展示場所：2 階 MARINENOTE

■アトア×神戸どうぶつ王国『コラボ魚朱印』

神戸税関のキャラクター「カスタムくん」

ハシビロコウやマヌルネコなど、生きものたちが暮らす生息環境 を再現した動物園「神戸どうぶつ王国」と、2 枚を横に並べるこ とで 1 つの絵が完成する「連作型」デザインの魚朱印を販売しま す。

アトアと神戸どうぶつ王国は、海を挟んで近隣に位置しており、直線距離は約 3km。両施設に入場でき るお得なセット券も販売中です。ぜひ 2 館をめぐって、連作デザインを完成させてください！

・販売期間：5 月中旬～

・販売価格：各 400 円（税込）

・販売数量：各 1,500 枚予定

・販売場所：アトア、神戸どうぶつ王国 各施設内

■てっちゃん工房コラボイベント

ちくわ・かまぼこの手作り体験施設『てっちゃん工房』とアトアがコラボ決定！！

アトア館内では、練製品の原材料や作り方について楽しく学べ るパネル展示を予定しています。 さらに 5 月 2 日には、『てっちゃん工房』にアトアの公式キャ ラクター「スピ」が登場予定！館内では『てっちゃん工房』の 体験チケットも販売します。

・企画展：7 月 17 日（金）～8 月 31 日（月）

・展示場所：3 階 GALLERY

・てっちゃん工房 体験チケット（2 品コース）販売：5 月中旬～2027 年 3 月 31 日

・販売価格：お 1 人様：2,000 円（税込）

・販売場所：3 階 アトア LAB ショップ

■アトア×神姫バス『ノベルティ付きチケット』

カネテツデリカフーズのキャラクター「てっちゃん」

4 月で 5 周年を迎えるポートループと、お互いの周年を記念したオリジナルアク リルキーホルダー付きチケットを数量限定で販売！ポートループの 1 日乗車券とアトアの入場チケットがセットになった特別チケットです。

・販売期間：4 月 10 日（金）～

・販売価格：大人（中学生以上） 3,800 円（税込）、小学生 2,400 円（税込）

■アトア×神戸海洋博物館 セット券

ノベルティデザインイメージ

神戸の海・船・歴史を体感できる「神戸海洋博物館（カワサキワールド併設）」 とアトアをお得に楽しめるセット券を販売いたします。

・販売期間：4 月中旬～

・販売価格：大人 3,100 円（税込）

■ポートピアホテル×アトア

コラボレーションアフタヌーンティーセット

神戸ポートピアホテルとのコラボで、アトアをモチーフにしたアフタヌーンティーが登場。アトアの生きものや、館内の幻想的な世界をスイーツで表現して います。

・期間：2026 年 4 月 27 日（月）～6 月 28 日(日)

・価格： 5,500 円（税・サービス料込）

※オプションドリンク付きプランは＋1,000 円

※オプションドリンク付きプランをご予約いただいたお客様へ、先着でノベルティをプレゼント。

■ワンダーウォーク神戸 2026

（公式サイト：https://wonderwalk.jp/kobe/）

ワンダーウォーク神戸2026 の開催日に、KPM 緑地広場にてアトアがブースを出展します。会場では、 オリジナル缶バッジ制作をお楽しみいただけるワークショップを実施します。アトア公式マスコットキ ャラクター「スピ」も登場予定です。

・開催日：2026 年 4 月 18 日（土）・19 日（日）

＜アトア開業 5 周年特別企画＞

■アトア×アニメ『うるわしの宵の月』

神戸旅行で宵と琥珀ががアトアを訪れることをきっかけに実現した本展では、複製画や映像展示、フォトスポットなどを通して、心揺れる青春ラブストーリーの世界観をお楽しみいただけます。

・開催日：2026 年 3 月 19 日（木）～5 月 31 日(日)

・展示場所：3 階 PLANETS

・展示内容：場面複製画、フォトスポット、映像展示

・観覧料：無料 ※別途入館料必要

・協力：(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

■アトア × 石井竜也氏 待望の第 4 弾コラボが決定！

アトアではこれまで、アーティスト・石井竜也氏とのコラボレーション企画展を計 3 回開催してきました。いずれも多くのお客様にご好評をいただいています。

そして、このたび、待望の第 4 弾コラボレーションの開催が決定しました。開催は秋ごろを予定しています。どのような企画になるのか楽しみにお待ちください。（詳細は改めて発表予定）

石井竜也氏 オフィシャルサイト：www.t-stone.com(https://www.t-stone.com/)

石井竜也氏

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください