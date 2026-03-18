「m HOLD’EM(エムホールデム)」が『ゾンビランドサガ』とコラボイベントを開催！さらに、『ゾンビランドサガLIVE』チケット争奪戦も実施決定！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）のスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」は、『ゾンビランドサガ』とのコラボイベントを2026年4月3日（金）から4月26日（日）まで開催いたします。

■『ゾンビランドサガ』の人気キャラクターが「m HOLD’EM」に登場！

今回は、「m HOLD’EM」に『ゾンビランドサガ』から、フランシュシュメンバーが全員登場！

「ゆうぎり」 、「星川リリィ」 、「山田たえ」が初参戦！「源さくら」 、「二階堂サキ」 、「水野愛」 、「紺野純子」は新衣装で再登場！

コラボ期間中、新衣装や復刻衣装のアバター、 「m HOLD’EM」オリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得出来る！

さらに、コラボトランプ＆トロフィーが獲得できるイベントや、リアルLIVE『ゾンビランドサガ LIVE～フランシュシュゆめぎんがフェスティバル～』のチケット争奪戦を開催！

「m HOLD’EM」では、今後も様々なコラボレーション企画を用意しておりますので、

この機会に是非「m HOLD’EM」をお楽しみください！

▼プレイ中に使用できるスタンプのほかにオリジナルトランプやトロフィーがコラボを盛り上げる！スタンプコラボトランプコラボトロフィー

■コラボ期間

2026年4月3日（金）から4月26日（日）

▼詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/b192f8d57fae6029e384e3dacf5035586173f3bc.html(https://mpj-portal.jp/game/b192f8d57fae6029e384e3dacf5035586173f3bc.html)

■リアルLIVE『ゾンビランドサガ LIVE～フランシュシュゆめぎんがフェスティバル～』チケット争奪戦！

3月20日(金・祝)～3月22日(日)の3日間、『ゾンビランドサガLIVE』のチケットをかけたポーカートーナメントを開催いたします。

優勝者と、争奪戦参加者の中から抽選で1名様にゾンビランドサガLIVEシングルチケットをプレゼント！

▼参加費無料！『ゾンビランドサガLIVE』 チケット争奪戦

実施日程：3月20日（金・祝） 21時～

参加条件：なし

優勝賞品：4/4(土)公演シングルチケット

抽選賞品：4/5(日)公演シングルチケット

▼『ゾンビランドサガLIVE』 4/4(土) チケット争奪戦

実施日程：3月21日（土） 18時～、21時～

参加条件：争奪戦参加チケット

優勝賞品：4/4(土)公演シングルチケット

抽選賞品：4/4(土)公演シングルチケット

※1日2回開催

※争奪戦参加チケットは、公式ストア ダイヤ1,000円分購入時のおまけで獲得可能

▼『ゾンビランドサガLIVE』 4/5(日) チケット争奪戦

実施日程：3月22日（日） 18時～、21時～

参加条件：争奪戦参加チケット

優勝賞品：4/5(日)公演シングルチケット

抽選賞品：4/5(日)公演シングルチケット

※1日2回開催

※争奪戦参加チケットは、公式ストア ダイヤ1,000円分購入時のおまけで獲得可能

▼詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/news/event/live(https://mpj-portal.jp/game/news/event/live)

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

【サービス概要】

・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)

・価格 ： 無料（アイテム課金制）

・対応OS ： iOS／Android

└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271

※上記はスマートフォン専用のURLです。

└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem