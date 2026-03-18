日本初※ 任命制の専門家制度「日本ふとんマイスター」を創設

一般財団法人日本ふとん協会

一般財団法人日本ふとん協会（所在地：東京都中央区、理事長：米山元章）は、日本のふとん文化の継承と、生活者に向けた正しい寝具知識の普及を目的として、任命制による専門家制度「日本ふとんマイスター制度」を創設し、このたび初代日本ふとんマイスター5名を任命しました。

近年、睡眠への関心が高まる一方で、インターネットやSNSなどを中心に寝具や睡眠に関する情報が氾濫し、消費者が適切な判断を行うことが難しい状況も生まれています。

こうした背景を踏まえ、日本ふとん協会では、業界団体としての中立的な立場から、信頼できる知識を社会へ発信する人材を任命する制度として「日本ふとんマイスター制度」を創設しました。

本制度は試験や講習による資格制度ではなく、長年にわたり寝具製造・販売・研究・普及活動などに携わり、ふとんに関する豊富な知識と経験を有する人物を協会が任命する制度です。

日本ふとんマイスターは、メディア取材への対応や講演、展示会・イベントでの情報発信、協会発信コンテンツの監修などを通じ、日本のふとん文化と正しい睡眠環境の普及に取り組みます。

■ 初代 日本ふとんマイスター（五十音順）

浅黄 利洋（アサギ株式会社）

西岡 一則（大恵ウール株式会社）

西崎 匠（株式会社ニシザキ）

増田 吉史（丸三綿業株式会社・株式会社ディーブレス）

山口 美真（花嫁わた株式会社・株式会社REbello花嫁）

日本ふとん協会は、本制度を通じて、日本のものづくり文化としてのふとんの価値を広く社会へ伝えるとともに、健やかな睡眠環境づくりへの理解促進に取り組んでまいります。

※国内ふとん業界団体における任命制専門家制度として（当協会調べ）

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人 日本ふとん協会

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1-4

TEL：03-6264-4040

URL:https://futon.or.jp/