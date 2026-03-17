【実績レポート】当社初の月間30時間削減で成約率30％向上

株式会社BOTANICO

当社初の総合広告代理店の支援でアシナミを導入し、業務自動化および外部ディレクション業務を実施しました。

その結果、月間30時間の業務削減に加え、提案領域の拡張により成約率が前年比30％向上する成果を創出しました。

本事例は、業務効率化と人材補完を同時に行うことで、売上に直結する成果を生み出した実証的な取り組みです。

【1．背景：人材不足と非効率な業務構造】

対象企業では以下のような課題を抱えていました。

・社内にエンジニアやWebマーケティング人材が不足

・ディレクション業務を担う人材が不在

・広告運用や制作案件が属人化

・人材採用コストが高く内製化が困難

また、日常業務においても

・レポート作成

・データ集計

・進行管理

といった定型業務に多くの時間が割かれていました。

【2．施策概要：業務自動化×外部ディレクション支援】

以下の2軸で支援を実施しました。

１. 業務自動化（工数削減）

・レポート作成の自動化

・データ整理・集計の効率化

・業務フローの標準化

→ 月間30時間の作業削減を実現

２. 外部ディレクション支援（レギュラープラン）

・ディレクター／マーケターがプロジェクトに参画

・広告運用案件の対応

・クライアント提案支援

・制作・マーケ全体のディレクション

→ 人材不足を補完し、提案力を強化

【3．成果：工数削減と売上貢献の両立】

本施策により、以下の成果を達成しました。

・業務削減：月間30時間

・成約率：前年比＋30％向上

・提案領域の拡張（Web・広告領域）

・案件対応力の向上

また、現場からは「自社のWebリテラシーが高まり、クライアントへの提案範囲が広がったことで、成約率が大きく改善した」という評価が得られています。

【4．考察：成果を生んだ要因】

本事例の成功要因は以下の通りです。

・業務の自動化により“時間”を創出したこと

・外部人材を活用し即戦力を補完したこと

・制作・マーケ・営業を一体で設計したこと

・効率化ではなく“売上視点”で施策を設計したこと

これにより、「効率化」と「売上向上」を同時に実現するモデルが確立されました。

【5．まとめ：マーケティング会社の成長は“仕組み×人材”で決まる】

今回の取り組みにより、BOTANICOは

・業務自動化による工数削減

・外部ディレクションによる人材補完

・成約率30％向上

を同時に実現する、再現性の高いマーケティング支援モデルを実証しました。

今後もBOTANICOでは、広告代理店・制作会社をはじめとした企業に対し、「仕組み化×外部リソース活用」による成長支援を提供してまいります。