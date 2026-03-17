ERPC、Solana 専有 Geyser gRPC に第 5 世代 EPYC 新ラインナップ登場とパフォーマンス最適化を実施 - P99 200～300ms 改善、最速構成は数ヶ月待ち

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 専有 Geyser gRPC Stream のラインナップに AMD EPYC 第 5 世代 CPU 搭載構成を新たに追加し、研究開発成果にもとづくパフォーマンスブーストおよび gRPC 最適化を全プランに適用したことをお知らせいたします。

ハードウェア刷新と最適化適用の総合比較として、前世代かつ最適化前の構成に対し、P99 レイテンシで 200～300ms の改善が観測されています。最速構成 Max は現在数ヶ月待ちとなっており、ウェイトリストにて受付中です。

第 5 世代 EPYC ラインナップの概要

3 つの構成 - Standard / Pro / Max

専有 Geyser gRPC Stream のラインナップを刷新し、第 5 世代 EPYC 搭載の Pro・Max を新たに追加しました。Standard は第 4 世代 EPYC による高コストパフォーマンス構成として併売を継続します。

- Standard（ユーロ1,580/月） - EPYC 4th Gen 24 コア。コストパフォーマンスに優れた専有 gRPC 構成- Pro（ユーロ1,980/月） - EPYC 5th Gen 24 コア。第 5 世代の処理性能をフルに活用する高速構成- Max（ユーロ2,980/月） - EPYC 5th Gen 64 コア。最速物理コア稼働による圧倒的なパフォーマンス

すべてのプランにおいて、専有 Geyser gRPC エンドポイント、IP ホワイトリスト無制限、フィルター制限なし、無制限のストリーム接続、物理専有ベアメタルサーバー、HTTP (IP) アクセス、Powered by Raw Shreds、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信を標準で備えています。

ERPC gRPC: https://erpc.global/ja/grpc/

Max 構成 - 最速の名に恥じないパフォーマンス

Max 構成は、EPYC 第 5 世代 64 コアの大規模コア構成を採用しています。64 コアの物理コアすべてが最適化された状態で稼働し、論理スレッドに依存しない物理コア中心の構成、IRQ 最適化を含む全レイヤーのチューニングにより、圧倒的なレイテンシ改善を達成しています。

大規模なコア数は、安定性にも直結します。gRPC ストリームにおいて、多数のフィルター・多数の同時接続を処理しながら、個々のストリームのレイテンシを犠牲にしない - 速度と安定性の両立を、物理的なコアリソースの潤沢さによって実現しています。

Pro 構成も数週間待ち、Standard 構成は在庫要確認となっています。

P99 レイテンシ 200～300ms 改善を観測

今回のラインナップ刷新では、第 5 世代 EPYC への移行に加え、研究開発成果にもとづくパフォーマンスブーストおよび gRPC 最適化を同時に適用しています。前世代（4th Gen）かつ最適化適用前の構成との比較において、gRPC ストリーム処理における P99 レイテンシで 200～300ms の改善が観測されました。

Solana において、このレベルのレイテンシ改善は、実運用上 Geyser gRPC ストリームの到着順序や後続の執行判断に影響しうるオーダーの差です。高頻度取引・DeFi・リアルタイム処理において、ストリームデータの受信タイミングが数百ミリ秒早まることは、トランザクションの着地順序を争う局面での競争優位につながります。

パフォーマンスブーストの設計思想

省電力・パフォーマンスセーブ機能の徹底排除

今回のパフォーマンスブーストは、省電力およびパフォーマンスセーブに関わるすべての機能を徹底的に排除するという設計思想にもとづいています。

サーバーの世界では、安定性・電力効率・汎用性を優先する保守的な設計が一般的です。しかし、Geyser gRPC ストリームの受信と配信のように、1ms 単位の差が競争力に直結する高頻度処理においては、これらの保守的な設定がそのままパフォーマンスの天井となります。

CPU C-state の無効化、CPU ガバナーの performance 固定、カーネルパラメータの最適化、ネットワークスタックのチューニング、メモリ設定の最適化、IRQ アフィニティの最適化、論理スレッドに依存しない物理コア中心の構成 - あらゆるレイヤーにおいて速度を制限する要因を排除し、gRPC ストリーム処理に最適化されたスピード最優先の構成を適用しています。

対象リージョン

パフォーマンスブーストは、以下の全 6 リージョンに適用済みです。

なぜ私たちは最速のプラットフォームを自ら構築するのか

- フランクフルト- アムステルダム- ロンドン- ニューヨーク- シンガポール- 東京信頼やブランドでは最速は手に入らない

私たちが独自の最速プラットフォーム構築に踏み切った理由は、明確です。データセンターにサーバーを置く限り、信頼やブランドだけでは最速の環境を手にすることができないという現実を知ったからです。

サーバー業界には、顧客の知識量に応じて提供されるリソースの品質が変わるという構造的な現実があります。データセンター側には、電力やネットワーク帯域をセーブすることで収益性が上がるインセンティブが常に働いており、顧客のパフォーマンスが上がってもデータセンター側の収益が増えるわけではありません。

私たちは過去に、「最速」を依頼して届いた見積もりに 10 年型落ちのネットワークカードが含まれていた経験をしています。顧客側で監査しなければ、性能上のボトルネックが見過ごされやすい構造がある - これがサーバー業界の現実です。

この構造は、イノベーションの阻害要因になっています。AI エージェントの進化によって、小さなチームでも大きな成果を出せる時代が到来している今、インフラのボトルネックが専門外のユーザーの足を引っ張る環境は、整備されているとは言えません。

ERPC が解決する構造的課題

従来、Solana 上で高速な gRPC ストリーム環境を構築するには、RPC ベンダーのサーバー所在地の調査、同一ネットワーク内でのベアメタルサーバーの調達、パフォーマンスセーブの監査と解除、OS レベルの全レイヤーチューニングなど、広範かつ深い専門知識が必要でした。

ERPC は、Solana RPC プラットフォームと、ユーザーがデプロイするベアメタルサーバー・VPS・Shreds・gRPC・Unlimited Endpoints を同一プラットフォーム内に統合しています。プラットフォーム内にデプロイするだけで、最速の通信条件、最適化済みの構成、Solana に特化したチューニングのすべてが最初から手に入ります。

データセンターに関する深い知識がなくとも、最速の環境を手にすることができる - これが ERPC の設計思想であり、私たちが独自のプラットフォームを構築し続ける理由です。

5 年連続 WBSO 承認 - 研究開発成果が直接パフォーマンスに反映される

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

今回の第 5 世代 EPYC ラインナップおよびパフォーマンスブーストも、これらの研究開発の中で蓄積された知見が実運用として具現化されたものです。R&D の成果は積み重ねであり、改善の角度は時間とともに大きくなっています。

次世代の選択肢 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より自社 ASN（AS200261）の付与を受け、Solana 特化のトップティア新データセンターの開設を進めています。既存のプレミアムデータセンターを超える、最高品質のインフラとして設計されており、今月末から来月にかけてご利用開始を予定しています。

最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。パフォーマンスと ASN コンセントレーションスコアの両立という、これまで二律背反とされてきた条件を同時に満たす、理想の選択肢です。

初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。

お問い合わせ

専有 Geyser gRPC Stream に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットをご作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および各種プランは以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。