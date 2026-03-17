快進撃上演中！沢田研二だからこそ表現できる、天才の“狂気と純情”ロック音楽劇『ガウディ×ガウディ』　限定席開放！

株式会社キョードーメディアス

六本木にバルセロナが出現した。六本木から西麻布方面に少し歩いた場所にある劇場、EXシアター六本木で、ロック音楽劇『ガウディ×ガウディ』が上演されており、話題が急上昇している。主演は沢田研二と渡辺大知。演出のマキノノゾミと沢田研二のタッグによる音楽劇シリーズは、2006年の『モダン出世双六天国を見た男』から始まり、2017年の『大悪名～The Badboys Last Stand!』以来９年ぶり。今回は、スペインの偉大なる建築家ガウディの波乱万丈の人生を、エネルギッシュな音楽とダンスで彩る“ロック音楽劇”として、生き生きとした抒情をもって現代に蘇らせた。

ロック音楽劇『ガウディ×ガウディ』

沢田が演じるのは、約100年前のバルセロナを舞台に、サグラダ・ファミリアの完成を夢見ながら、過去の後悔と向き合う“老いたガウディ”。72歳のガウディは、持病のリウマチに苦しみながら、サグラダ・ファミリアの建設に専心していた。そんな中、50年来の仕事仲間で親友の鋳型職人ロレンソ（串田和美）が、視力を失い、不治の病に侵されていることを知る。ロレンソは家族のもとへ戻り、ガウディもまた自宅を引き払い、サグラダ・ファミリアの仕事場に一人で住むことを決意する。別れの時を迎え、自らの人生に「悔いはない」と語ったロレンソに対し、ガウディは無神論者で享楽的だった自身の若い日々を後悔するのだった。親友と「来世も再び友になろう」と誓い合って別れたその日の夜、ガウディは若き日の自分（渡辺大知）に遭遇するという、なんとも不思議な体験をする。老ガウディは、人生をやり直すチャンスとばかりに、青年ガウディに付きまとうが……。

一人の天才の悲哀を描きながら、それを前向きな情熱へと昇華させていくのが、白井良明率いるオリジナルロックバンドのヴィヴィッドな演奏だ。スローなバラードも含め、全ての楽曲が激情的。そこに、沢田研二というシルクのように滑らかな唯一無二の声と、渡辺大知の伸びやかでパワフルな声が重なり、喜怒哀楽の範疇を超えた激しい感情が歌になって、聴き手の胸をえぐる。会場のEXシアターは、ライブハウスとしても利用されるため音響も抜群で、ロック音楽劇にはうってつけの劇場だ。そこで描かれるのは、哀しみや苦悩だけではない。10人のキャストが手拍子で盛り上げる振り付きの軽快なナンバーも複数用意され、最後には軽やかな余韻が残る。とりわけ、最年長キャストである串田和美の歌や、ガウディが生涯でたった一人愛を告白した女性ぺピータを演じた中村 中の歌唱とダンスは、胸に沁みるものがある。

ガウディの没後100年に当たる今年、サグラダ・ファミリアの塔の中で最も高いとされる「イエスの塔」が完成した。全体についても、1980年代にはあと200年かかると言われていたが、現在は2034年の完成が予定されている。本作の舞台は、100年前のバルセロナでありながら、そこに暮らす人々の“生きづらさ”は、現代にも通じるものがある。人間の本質は、そう簡単には変わらない。ただ、長く生きてみないとわからない“人生の味わい”は必ずあって、ガウディという天才の純情と狂気は、沢田研二が演じているからこそ説得力がある。この快進撃は、3月29日の東京千秋楽まで続く。そんな中、限定数ではあるが席が開放された。今しか観ることができない「ガウディxガウディ」。このチャンスは逃さない方がいいだろう。4月の大阪公演は早々に完売となっているだけに、少しでも気になったら、迷わず東京公演を観ることをおすすめする。

ロック音楽劇『ガウディxガウディ』

作・演出：マキノノゾミ

音楽：白井良明、振付演出 南 流石、美術：石原 敬、映像：KENNY、照明：湯浅康正、

音響：田中裕一、衣裳デザイン：伊藤佐智子、ヘアメイク：西村裕司

＜出演＞

沢田研二、渡辺大知、中村 中、野田晋市、若杉宏二、有馬自由、

すわ親治、森下じんせい、細見大輔、内田紳一郎、串田和美

＜バンド＞

白井良明 (Gt)、松江 潤 (Gt)、雲丹亀卓人（Ba）、オータコージ (Dr)、小林俊太郎 (Key)

玉木正太郎 (Ba) 、丸山隼矢 (Key)

＜東京公演＞2026年3月14日～29日 EX THEATER ROPPONGI

チケット料金（税込・全席指定）S席12,000円/A席9,000円

お問い合わせ：サンライズプロモーション 0570-00-3337

公式HP https://gaudi2026.jp/

（宣伝：キョードーメディアス）

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