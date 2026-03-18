TikTokで話題のアーティスト「夜と私のこと」が、節目となる5作目のシングル「革命前夜」を3月18日にリリース。同日、20:00にMVも公開！

株式会社STARBASE「革命前夜」アートワーク

2025年に始動し、TikTokを中心に急速に支持を広げてきたアーティスト「夜と私のこと」が、第5弾シングル「革命前夜」をリリースした。

不安や焦燥、他人からの心無い評価。そうした現実を真正面から受け止めながらも前に進む人を鼓舞するメッセージが随所に込められている。歌詞の中で繰り返される〈革命前夜〉というフレーズは、世界を変える出来事の前触れというよりも、“自分が内側から変わる瞬間”を指している。それは誰かを打ち負かすための革命ではなく、自分の弱さを肯定へと塗り替え、明日に踏み出すための静かな決意表明となっている。

K4njiによるエッジの効いたサウンドは、これまでの繊細さに加え、よりエネルギーを纏い、パワーアップ。sheimiが、“まっすぐ射抜く”ように言葉を届けることで、絶望を否定せず、その上でなお、前に進むことを選ぶ人たちへのアンセムに仕上がっている。

新たなフェーズへと踏み出した「夜と私のこと」。彼らがこれから引き起こす〈革命〉をこの曲とともに見届けてほしい。

MV&ジャケットアートワークは、数多くのアーティストの作品を手がけるイラストレーター・生活が担当。「夜と私のこと」というアーティストそのものを投影するように制作されたMVにもぜひ注目してほしい。

各種配信サービス：https://lnk.to/NM_TEOTR

sheimiコメント

このトラックを聞いた時に脳内が一瞬で「革命を起こしてやろう」という気持ちになりました。驚く程に歌詞とメロディがスラスラ出てきて、気づいたらこのトラックの持ち主に「2番も作ってくれ！」とInstagramでメッセージを送っといていました。そしてそのトラックの持ち主というのが、僕の相方のK4njiさんです。

何度、「君には無理だ」と言われても絶対に諦めません。しぶとく鳴らし続けます。僕たち二人で音楽業界に革命を起こしにきました。よろしくお願いします。

K4njiコメント

「革命前夜」は、私とsheimiさんが出会うきっかけとなった大切な楽曲です。私がYouTubeにアップしていたトラックに、sheimiさんが歌をのせて、送ってくれた時から、私たちの物語は始まりました。送られてきた「革命前夜」のデモを初めて聴いた瞬間、sheimiさんの中毒性のあるメロディーと感情が直接伝わってくるような歌詞に衝撃を受けました。その時、「絶対にこの人と一緒に音楽をやりたい」と、強く心思ったことを今でも覚えています。

私たちを出会わせてくれた“革命”。

そして、これから私たちの音楽で起こしていく“革命”。

そのすべてを、この楽曲を通して多くの方に見届けていただけたら嬉しいです。

●楽曲情報●

【リリース日】2026年3月18日（水）

【アーテイスト名】夜と私のこと

【タイトル】革命前夜

【レーベル】STARBASE RECORDS

【各種配信サービス】https://lnk.to/NM_TEOTR

●夜と私のことプロフィール●

sheimi（Vo/Topliner） と K4nji（Producer/Trackmaker） による日韓ユニット。

2025年、SNSを通じて出会った二人が結成。秋田在住のシンガー・sheimiは、切なくも力強い歌声で聴く人の感情を深く揺さぶり、韓国出身のプロデューサー・K4njiは、ジャンルを超えて多彩な音楽を取り入れながら、王道でありながらも中毒性のあるサウンドを生み出す。K4njiが手掛けるドラマティックなトラックと、sheimiのエモーショナルなボーカルが融合することで、「夜と私のこと」は静けさの中に熱を秘めた、唯一無二の音楽世界を描き出している。

【公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/night.and.me/?next=%2F

TikTok：https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1(https://www.tiktok.com/@night.and.me25?_t=ZS-8xVK0lWTRtI&_r=1)

X：https://x.com/night_and_me25

YouTube：https://youtube.com/channel/UC3I4xnA6mv-Qo60ryydsyYA?si=xN4xl-0grH3_Qt6s