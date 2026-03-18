吉本興業所属 新人アーティスト【dull clover】 3ヶ月連続リリース第三弾EP『アタシ達★最強』本日3月18日(水)に音源配信開始!

吉本興業株式会社

吉本興業所属のボーカルRIM（リム）とラッパーSENA（セナ）による2人組新人アーティストdull clover（ダルクローバー）が、2026年3月18日（水）午前0時より、EP『アタシ達★最強』を各種音楽配信サービスにてデジタルリリースします。

本作は、表題曲「アタシ達★最強」を筆頭に、新たな音楽ジャンルにも挑戦した全3曲を収録。これまでの活動で培ってきた世界観をベースに、さらに幅広い音楽性を取り入れた作品となっています。収録曲「NEW FACE ID」、「NOBODY MYBUDDY」の2曲は、東京NSC27期生であり、自身もラッパーとして活動するDOG FOOD PARTY・Tatsumaki boyが作詞・作曲を担当。いままでのdull cloverとはひと味違った、新たな魅力を引き出した楽曲に仕上がりました。

dull cloverは、作詞をメンバー自身で手がけており、これまで自身たちが経験してきた女性の本音や、怒り、葛藤などをリアルに描写した、“共感”を生む歌詞が大きな魅力となっています

「アタシ達★最強」は、どんなに傷つき、迷っても、それでも前に進み続ける“強い意志”を描いたエネルギッシュな一曲です。タイトルの通り、主語は「私」ではなく「私達」。仲間やファン、大切な人とそれぞれに支え合える存在がいるからこそ生まれる“強さ”を描いています。ひとりでは出せない力も、「私達」なら発揮できる。それこそが本当の“最強”なんだと力強く気づかせてくれる、dull clover らしさ全開のパワフルな楽曲です。

続く「NEW FACE ID」は、繰り返し訪れる日々を、昨日とは違う自分で迎え、過去にはすがらないという強い想いを描いた一曲で、ユニット初のHIPHOPに挑戦した楽曲となっています。2番目のSENAの高速ラップも注目ポイントです。

また「NOBODY MYBUDDY」は、予定通りにいかない一日から始まるストーリーを描いた一曲です。噛み合わないタイミングや小さな落胆など、うまくいかない日があっても大丈夫と優しく寄り添ってくれるそんな一曲です。初めてのR&B曲となっており、RIMの鮮やかな歌声とSENAのラップが心地よく交じり合った楽曲となっています。

さらに、3月27日（金）には大阪・STOVE ROOMにて、ワンマンライブ「NEW BLOOM」の開催も決定しています。

作品概要

【タイトル】『アタシ達★最強』

【アーティスト名】dull clover

【配信日】2026年3月18日（水）午前0時

【収録曲】

「アタシ達★最強」 ※表題曲

作詞：dull clover,フクシマテツヤ／作曲：フクシマテツヤ

「NEW FACE ID」

作詞：Tatsumaki boy,dull clover／作曲：Tatsumaki boy

「NOBODY MYBUDDY」

作詞：Tatsumaki boy／作曲：Tatsumaki boy

音楽ストリーミング&ダウンロードURL：https://lnk.to/dullclover_atashitachisaikyo(https://lnk.to/dullclover_atashitachisaikyo)

■本人のコメント

RIM：

dull clover の新しい一面が見られるようなEPになっています！その時の気分に合わせて私たちの曲を聴いていただければ、テンションもぶち上がるとおもいます。ぜひたくさん聴いてください！

SENA：

今回のEPは、dull cloverの“今”を切り取った作品です。歌とラップ、違う声が交差することで生まれる感情や空気を大切にしました。聴く人それぞれの景色に重なる作品になったら嬉しいです。

dull clover（ダルクローバー）アーティストプロフィール

地味で鈍くても、ずる賢くあれ。

誰かにとっての“外れ”でも、自分たちの音楽で“当たり”に変える。

dull clover （ダルクローバー）は、「dull＝鈍い・地味な」「clover＝幸運の象徴」から名付けられたユニット。人目を気にして押し殺してきた感情や、報われない日々に寄り添いながら、“地味で終わらない人生”を音楽で描き出す。笑われないようにずる賢く。だけど、本音はちゃんと響かせる。

皮肉と優しさをまとったポップスが、あなたの中に転がる“四つ葉”をそっと見つけてくれるかもしれない。

SENA(セナ)

担当：ラップ

生年月日：2003年03月10日

出身地：大阪府

趣味：散歩、映画鑑賞、カメラ

特技：ダンス(Hip-Hop,K-POP)

RIM (リム)

担当：ボーカル

生年月日：2003年06月15日

出身地：福井県

趣味：ご飯に合うおかず探し

特技：トロンボーン・ユーフォニアム

3月27日（金）【dull clover present’s NEW BLOOM】開催概要（大阪）

■公演タイトル

dull clover present’s 「NEW BLOOM」

■日時

2026年3月27日（金） 開場18:30 / 開演19:00

■場所

STOVE ROOM

（大阪市西区南堀江1丁目9－14 フィメールアベニュー B1）

■チケット料金

スタンディング

先行前売 \2,000（税込）／当日券 \2,500（税込）

※いずれも入場時ドリンク代のみ

※年齢制限：未就学児童入場不可

FANYサイトにて発売中

https://ticket.fany.lol/event/detail/11300(https://ticket.fany.lol/event/detail/11300)

※チケット形態：紙チケットのみ