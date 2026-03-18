『BUNGO―ブンゴ―』41巻分が「LINEマンガ」で全話完全無料！ 続編『BUNGO-unreal-』1巻発売記念で、3/24（火）まで

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日3月18日（水）から3月24日（火）まで、『BUNGO―ブンゴ―』（二宮裕次／集英社）の全話無料キャンペーンを開催します。

「LINEマンガ」アプリにて、本日3月18日（水）から3月24日（火）まで、『BUNGO―ブンゴ―』（二宮裕次／集英社）の全話無料キャンペーンを開催します。

本作は、少年野球チームのない町で買い与えてもらったボールで「壁当て」に心血を注ぐ石浜ブンゴが、少年野球日本代表の野田ユキオと出会い対決したところから野球というものにのめり込んでいく、大人気中学野球マンガです。

本日3月18日（水）に、高校へ進学したブンゴたちを描いた待望の続編『BUNGO-unreal-』の1巻が発売されることを記念し、中学生編となる『BUNGO―ブンゴ―』全41巻分を7日間限定で完全無料公開します。

※『BUNGO-unreal-』1巻は「LINEマンガ」上では『BUNGO―ブンゴ―』42巻として配信されます。

さらに、3月19日（木）から3月20日（金）の2日間は、最大10,000円分のマンガコインが当たる「BUNGO―ブンゴ―全話無料記念！LINEマンガガチャ」も開催します。期間中、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施します。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすると抽選に参加できます。さらに、ハッシュタグ「#BUNGO全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。

この機会に、続編と合わせて物語を振り返りたい方も、初めての方も、『BUNGO―ブンゴ―』を「LINEマンガ」でぜひお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『BUNGO―ブンゴ―』全話無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『BUNGO―ブンゴ―』が本日3月18日（水）より話単位で全話無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S119745

開催期間：2026年3月18日（水）～2026年3月24日（火）23：59

■「BUNGO―ブンゴ―全話無料記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

開催期間：2026年3月19日（木）0：00～2026年3月20日（金）23：59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等：10,000マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォロー、該当ポストをリポストすると、抽選で5,000円分のマンガコインが当たります。さらに、ハッシュタグ「#BUNGO全話無料」をつけて引用リポストすると当選確率がアップします。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2026年3月18日（水）～2026年3月24日（火）23：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower